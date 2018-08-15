川普重啟星戰計劃 洛馬公司將研發導彈預警衛星

2018年08月15日 20:36 中時電子報 盧伯華

美國總統川普在下令建立太空軍種並研究部署太空武器後，五角大廈已著手進行建立太空防禦系統，這個當年曾由雷根倡導的「星戰計劃」勢將將死灰復燃。美國媒體指出，目前著名航空與武器製造商洛克希德．馬丁公司已獲得美國空軍一項價值高達29億美元（合台幣902億元）的合約，首先開發3顆能預警來襲導彈的新一代衛星。

美國《空間新聞》(Space News)週刊報導稱，位於加州陽光谷的洛克希德．馬丁公司太空系統(Lockheed Martin Space Systems)獲得的這項合約是研發3顆同步軌道的紅外線偵測衛星，研發時程訂於2021年4月完成。美國空軍計劃在2023年發射首顆衛星。

報導說，美國空軍想要一種新的來襲導彈預警系統，用以對抗中國與俄國開發的太空武器。

洛克希德．馬丁公司代表埃申菲爾德（Chip Eschenfelder）表示，該公司「將與空軍密切合作，迅速開發在導彈預警方面更先進、更穩定的衛星。」

報導引述埃申菲爾德的話稱：「在面對全球出現新的威脅時，我們必須加快腳步強化國家安全的相關措施。」

今年五月美國空軍和諾斯洛普．格魯曼公司曾簽訂「意向書」，表示願意與格魯曼及洛克希德兩家公司簽訂研究紅外線地球同步衛星，做為導彈防禦系統的早期偵測裝置，但當時未透露計劃的詳情。

美國前總統雷根在1980年代後期的一場演說中提出星戰計劃(StarWars)的軍事戰略構想，計劃的正式名稱為戰略防衛先制系統（Strategic Defense Initiative, SDI），目標為建造太空中的偵測與雷射攻擊裝置來作為反彈道飛彈系統，使敵人的核導彈在進入大氣層前受到摧毀。此一計劃引起蘇聯投入巨資尋求應對之策，但終因脆弱的經濟引發政治危機，蘇聯共產體制一夕崩解。因此外界曾評論，是雷根的星戰計劃拖垮蘇聯，引發全球戰略格局重大變化。

(中時電子報)