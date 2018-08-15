立委劉世芳邀集交通部及市府視察左營火車站等鐵路地下化進度

立委劉世芳視察相關工程進度，聽取簡報後，提出建言。（劉世芳辦公室提供）

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立委劉世芳與議員等人視察工程進度。（劉世芳辦公室提供）

立委劉世芳15日邀交通部及市府相關單位一同會勘鐵路地下化相關工程，包括左營火車站及地下化後緊接著進行崇德路以北至明誠四路的地下化園道開闢工程。

劉世芳到達現場，見1輛工程車占用車道進行吊掛作業造成交通阻塞，立即要求改善，千萬不可因為施工貪圖方便造成行人危險。

她並提醒預計10月14日通車的左營火車站，甲種圍籬盡早內縮、完善交通指引及周邊動線宣導是當前準備工作，須謹慎處理。

劉世芳也提出建言，指工程範圍外尚有其他施作工程，從下橋段開始，慢車道皆圍起來，機車從快車道通行非常危險。

市府水利局副局長陳琳樺及交通局副局長張淑娟說明，目前圍籬外仍維持機車道5米寬度，圍籬內有永久性水溝及已完成之公車停靠處。

市議員李柏毅也接著提出意見，要求用路人安全第一，希望能克服水溝等問題，即使能再讓出1米空間也好。

鐵道局副處長劉雲生則承諾，會盡早將已經不必使用的機具及電纜移除，後續再和各局處討論對策。

劉世芳也針對左營一帶的交通規畫提出更長遠的想法，必須將新台17線的動線考量一併納入，包含內惟地下道填平、高架橋是否保留及楠梓加工區以北車流日漸增加，各分流段的用路分析都是連帶影響，需要全盤思考，列為重點監督。

市議員李柏毅、黃石龍、黃文志議員參選人、李雅慧議員參選人、立委陳其邁特助、林瑩蓉特助及梁西榮里長、左營區公所胡俊雄區長都到場，大家都異口同聲為機車族發聲，希望鐵路地下化園道開闢規畫時，必須考量機車族的轉乘及沿途住戶的停車需求，不能只顧美觀而忽略的實質停車問題。

(中時 )

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