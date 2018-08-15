借名車買咖啡遭竊 勇警連開7槍逮偷車賊

2018年08月15日 20:51 中時 廖素慧

嘉義市警察局頒發立即發破案獎金及水果慰勞員警。（廖素慧攝）

竊車嫌犯李姓男子被留置在派出所。（廖素慧攝）

嘉義市警車被衝撞得傷痕累累。（廖素慧翻攝）

徐姓男子借友人的百萬名車開到嘉義市北港路超商買咖啡，未熄火，被李姓男子趁機偷開走，徐男追出來已來不及，嘉義市警方15日下午4時多獲報，從遺落在車內的手機衛星定位鎖定車子在高鐵太保站，飛車趕往，竊嫌拒捕衝撞警車逃往新港，警方沿高鐵大道追捕連開7槍，在安和村逮捕李嫌，正在調查案情中。

警方初步調查，徐姓男子向趙姓友人借開百萬名車，到北港路交流道處的超商買咖啡，但他未熄火即下車，有竊盜、妨害性自主等前科的39歲李嫌，趁機把車開走，徐男三步併兩步狂追，卻追不回，趕緊打110報案。

北鎮派出所警員張榮顯、黃智瑋獲報，載著徐男循著其掉落在車內的手機衛星定位，找到車子疑似在高鐵太保站，飛車追緝，在高鐵站發現李嫌及車子，但李嫌拒不下車，警方朝車輪開2槍，李嫌開車衝撞警車逃往新港，與警方展開追逐戰，在安和村附近連開5槍攔截車子，李嫌見事跡敗露，窮途末路，束手就縛。

徐男看到趙姓友人的名車被撞毀，懊悔不已，但很感謝警方及時追回車子，已是萬幸。市警局督察長蔡鴻謀、警一分局長顏榮泰晚上頒發立即破案獎金及水果，嘉勉員警辦案的辛勞。

李嫌向警方供稱，在超商買強力膠吸食，精神恍惚，不知自己做了什麼事，供詞避重就輕，警方持保留態度，案情有待進一步調查。

(中時 )