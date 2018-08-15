「亂神」落井下石拒買85°C 網友批：興風作浪

過境美國的蔡英文總統路過洛杉磯85°C門市下車光顧，卻引發企業統獨屬性的政治爭議，讓業者左右為難。（圖／蔡適應臉書）

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中時電子報
/綜合報導

蔡英文總統過境美國洛杉磯在台商85度C店舖點咖啡喝，惹惱大陸網友指85°C為台獨企業揚言拒買。為此，85°C發出3點聲明，稱公司堅定支持九二共識。這聲明又惹惱有「亂神」稱號的時代力量立委黃國昌批85°C屈從中國壓力，樂見台灣網友發起拒買運動。無視台商兩岸立場難拿捏，網友直言黃國昌又再興風作浪，搞作秀。

蔡英文「路過」，85°C慘被兩岸網友抵制，凸顯台商兩岸立場難為。但身為立委黃國昌竟落井下石，他表示，85度C是從台灣成長壯大的，面對中國網民壓力竟然屈從，聲明堅定支持九二共識。因此，他「非常遺憾、也無法認同」，並稱樂見台灣網友自發性發起拒買85度C產品運動。但有網友不讚同黃國昌，表示，「黃說出這種自我中心的說法，不好!一個立委說話，要用大腦不是用歪腦，要考慮到85度C是一個有眾多勞工的企業，你樂觀其成的鼓勵洩憤行動，是想要自己養這些勞工？是幫助了台灣的獨立自主?是增加了台灣人的被認同度？還是又一場吸引偏激選票的大戲？」另有網友表示，「經濟不好的根本源因，就是因為兩岸敵對」、「痛的是加盟店，不是85°C」、「台獨白癡....現在惡果才剛開始顯現」。

據了解，85度Ｃ在台灣成立，在中國大陸發揚光大，目前85度C在中國約有550家分店，跨足17個省份、93個城市，另在美國、香港等海外地區插旗，去年完成1,000家門市紀錄。該公司2017年營收約人民幣51億元，中國大陸市場貢獻收入近20億元，因中國市場對85度C的影響有多大不言而喻。

(中時電子報)

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