陸2年2千名志工 赴斯里蘭卡保護小海龜

2018年08月15日 21:02 旺報 李鋅銅

大陸大學生武天琪第一次來斯里蘭卡，並不是去旅遊，而是選擇到南部小鎮巴勒皮蒂耶的海龜保育中心擔任志願者。2016年來，已有超過2000名大陸志願者來到這裡，他們把海龜卵埋到安全的沙地、為海龜準備食物、給海龜洗澡和清理沿海沙灘，透過人為干預維持海龜性別的平衡，雖然又熱又曬，卻甘之如蝕。

斯里蘭卡綿長的海岸線是海龜的天然聚集地，但約1000隻海龜卵才能孵化出1隻小海龜，且近年來海龜生存越來越難，被漁網纏住、偷捕行為屢禁不止，再加上度假村的擴張，都讓小海龜在回歸大海的短短路途中喪命。巴勒皮蒂耶海龜保育中心則是小海龜的庇護所。

由於小海龜的性別並非由染色體，而是由氣溫決定，當沙坑內溫度超過攝氏30度時，海龜卵將會孵出雌性海龜，低於30度時，孵出的就是雄性海龜。但全球變暖加劇正在讓海龜界變成「女兒國」，自然繁殖的海龜中10隻有9隻半都是女的，所以調節沙坑溫度、人工干預海龜性別是目前海龜保護中很重要的一環。

米問問是大陸流行文學作家，帶著10歲的兒子一起參與保護海龜親子志願者工作。「通過清潔、挖沙、搬沙、埋卵等工作，孩子學到很多關於海龜孵化的知識，更認識到保護環境的重要性。」她說，如果保持海洋潔凈，不丟棄垃圾，海龜的未來就有了希望。

另一名正在給沙坑換沙的大陸志願者說，調節沙坑溫度就是調節沙子的厚度，然後定期換上新沙，保證空氣流通，然後在沙灘上放一些遮擋物。雖然每天工作看似單一，但志願者們樂在其中。「這種成就感是旅遊得不到的。」

保育中心常有大陸志願者前來幫忙。負責志願者管理的團隊「義客國際義工」創始人肖榮攀表示，2017年一共放回了1.8萬隻孵出的小海龜，救治了16隻生病海龜，其中13隻在治癒後重歸大海。2016年來，已有超過2000名大陸志願者來這裡幫忙。

保育中心海龜保護項目指導員卡敏達表示，沒有這些志願者，他們很難維持海龜保護區的運作。「感謝所有為拯救海龜後代而與我們並肩努力的中國志願者，相信會有越來越多中國人理解和加入我們的事業。」

(旺報 )