史上最多 陸成功孵化5隻綠尾虹雉

2018年08月15日 21:59 旺報 李鋅銅

四川蜂桶寨國家級自然保護區內，大陸科學家全力保護大陸特有的大型珍稀鳥類──綠尾虹雉。今年的繁殖季，他們成功孵化5隻雛鳥，讓全世界人工繁育的綠尾虹雉種群數量增加到16隻。這是近年來雛鳥存活數量最多的一年。

綠尾虹雉是大陸一級保護動物，已列入世界自然保護聯盟（IUCN）的易危物種，野外現存數量不足3000隻，珍稀程度堪比大熊貓（台灣稱貓熊）。主要分布在四川西北部海拔3000公尺以上的高山地帶及青海、甘肅、西藏等地。

四川蜂桶寨國家級自然保護區是目前全球唯一展開綠尾虹雉人工繁育研究的單位，從1992年至今人工種群已繁育至子四代，並於2013年在夾金山放歸了一對子二代成年綠尾虹雉。去年10月，大陸首個綠尾虹雉保護研究中心在保護區掛牌成立。

「綠尾虹雉是世界上最難飼養的鳥類之一。」綠尾虹雉保護研究中心副主任周材權表示，野生的綠尾虹雉很難馴化，有的鳥籠養十餘年後還是會躲避人，在籠養條件下還存在交配難、孵化難等問題；且野外生存環境不易到達也限制了科研人員的研究，目前對自然狀態下的食性等行為仍有待進一步探索。

在今年4月至6月的繁殖季，保護區內的5隻雌性綠尾虹雉共產下16枚蛋，研究人員對其中12枚進行孵化，成功孵化出5隻雛鳥。研究人員期望在5年內使綠尾虹雉的人工種群擴大到50隻，並展開野外放歸試驗。

(旺報 )