保庇天后王彩樺 訂中秋禮獻愛創世植物人

2018年08月15日 21:29 中時 黃國峰

創世基金會台中院，院方設備已超過28年，諸多設備老舊，適逢中秋節，推出「秋飄柚香有梨真好」義賣活動，長期支持公益的「保庇天后」王彩樺，15日帶領三太子，為院民唱跳保庇舞，呼籲各界踴躍認購，並率先認購10盒的柚子跟10盒的梨子，希望社會大眾，一起來幫幫植物人。

創世台中院院長陳葦龍表示，中秋節是社福機構常年會推廣公益禮盒的時節，今年推出石岡的新興梨及花蓮鶴崗的文旦柚，這次義賣主要要幫助服務經費及今年度設備老舊的汰換，包括冷氣主機、洗澡床、電動醫療床組、化痰機、抽痰機等，亟需各界伸出援手，今年中秋推出「秋飄柚香有梨真好」義賣活動，共兩百箱石岡新興梨，和一萬台斤花蓮文旦柚，提供民眾選購，希望讓服務得以順利延續。

長期支持公益的「保庇天后」王彩樺，帶領三太子來到創世台中院，為院民唱跳保庇舞及祈福加持，更當場認購二十箱水果，用行動支持，呼籲社會各界踴躍認購「優質新興梨」及「友善文旦柚」，用行動支持植物人雙軌服務與安養院老舊設備更新。

她回憶當年父親經商失利，家裡債務連連，母親又因胃病過世，13歲就得半工半讀，國中畢業考取歌星證後，開始歌唱主持的演藝生涯，賺錢養活一家人，深刻體會家人就是幸福後盾，再辛苦都必須堅持下去，相信每位植物人家屬的期盼也都一樣

另外國聚建設也採購400盒的柚子禮盒送住戶當做中秋禮，創世台中院指出這些水果都是產地直送，其中新興梨剛好是姊妹會華山基金會所服務的長輩家庭，歡迎企業訂購，不僅幫助在地小農，還可支持創世基金會服務經費，送禮自用皆宜，亦可二次公益轉贈植物人家屬及弱勢家庭。預訂專線：(04)2384-1126轉分機9中秋義賣小組。

(中時 )