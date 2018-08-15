國民黨暫緩處分 林為洲：不會改變決定

2018年08月15日 21:32 中時 莊旻靜

立委林為洲去年即宣布參選新竹縣長，並爭取國民黨提名，不過國民黨初選制度從全民調大轉彎，直接提名楊文科，林為洲決定參選到底，國民黨新竹縣黨部考紀委員會祭出開除黨籍處分，原定15日的中常會會有結果，但留到下次會議討論，林為洲15日回應，理應選舉登記後才論處分，這才是正常程序，但他不會改變決定。

林為洲15日晚間在湖口鄉舉辦新竹縣長參選說明會，不少鄉親力挺，高喊「林為洲當選」，前縣長林光華亦到場。林為洲受訪時表示，他對國民黨中央暫緩處分一事「沒有評論」，以往都是在選舉登記後才論處分，他不懂縣黨部急急如律令的作法，如今「暫緩」僅是「恢復慣例」，他也知道黨部有人勸黨中央暫緩處理，不過他不會改變參選到底的決定。

林為洲說，國民黨擅改初選制度，從全民調到直接提名，讓他難以接受，他不妥協、不交換任何條件、也不當棋子。此外，他也準備了20多年，對地方深刻了解，且他經驗豐富，已有為新竹縣奉獻的決心，期望能貢獻所能。

林為洲也認為，國民黨在各縣市初選不順的原因，有地方派系把持，也有黨中央黑箱疑慮之故，他已有離開國民黨的覺悟，也期望新生代的黨員，能改變這些為人所詬病之處，他也希望國民黨更好。

面對4名對手，林為洲說認為自己的優勢在於擁有豐富的經歷，擔任民意代表20餘年，他熟悉預算管控、議事規則，或是向中央爭取預算等，且他為新生代，與出生於1940年代的歷屆縣長們相較年輕，更懂得新竹縣竹北、湖口、新豐一代年輕新移民的心聲，也比新生代多一些歷練。

(中時 )