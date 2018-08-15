巴拉圭高度禮遇 蔡總統與烏哥元首紅黨大老互動

2018年08月15日 21:31 中時 陳建瑜

蔡英文總統當地時間15日出席巴拉圭新任總統阿布鐸就職典禮，阿布鐸上台後首先與蔡總統握手，並在就職演說中第二個介紹蔡總統。蔡總統在典禮前先後與烏拉圭總統瓦茲蓋斯（Tabaré Vázquez）及哥倫比亞總統杜克（Iván Duque）握手寒暄。

典禮進行前，可見外交部長吳釗燮、外交部次長劉德立、我駐巴拉圭大使周麟主動與巴國國會新任國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）握手寒暄。

蔡總統的典禮位置被安排在阿布鐸講台左側最外面，蔡右側是烏拉圭總統瓦茲蓋斯，再過去則是哥倫比亞總統杜克。此次出席國家元首還有阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）、巴西總統泰梅爾（Michel Temer）、玻利維亞莫拉萊斯（Evo Morales）分別坐在主要舞台兩側。

蔡總統進場後，依序與座位右側的瓦茲蓋斯、杜克及執政黨「紅黨」黨內大老Juan Carlos Galaverna握手交談，典禮前蔡總統不斷調整同步翻譯機的位置。

典禮開始後，阿布鐸在歐斐拉見證下宣誓就職，並手持所賦予的權杖發表就職演說，演說中首先介紹出席元首，第二位就是蔡總統，阿布鐸演說內容著重在政策及執政方向。

典禮舞台前的白色蘭花是由我駐巴拉圭大使館提供。典禮現場可見巴拉圭國旗、紅黨黨旗旗海飄揚，在場有支持者喊著「阿布鐸萬歲」，阿布鐸演說期間感謝支持者時，現在歡聲鼓舞。

(中時 )