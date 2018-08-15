男拒酒測被罰9 萬吊照 這原因讓他逆轉免罰

警方執行路檢酒測。（示意圖非當事人/本報系資料照）

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中時

張姓男子今年駕車行經高市區，因他多次在快車道無故踩煞車，警方騎機車闖入快車道攔停酒測，但張當場拒絕被開了張9萬元拒測罰單並吊照，他不服提行政訴訟抗罰；高雄地方法院審理認為，警無法證明張的駕車行為已生危害或具危險性，就任意攔查，已違反《警察職權行使法》規定，判撤銷罰單，仍可上訴。

張男事後提告指出，今年3月1日傍晚5時許，他在高市的民生路、成功路口附近的人行道上跟朋友談事情，隨後他駕車搭載朋友離開，行經中華三路、五福三路口時，被騎機車的員警衝入快車道當街攔停要求酒測；張認為自己沒違規，因此拒絕受測仍被開罰。

警方則證稱，當天他巡邏經過民生路、成功路口，發現一男一女走在人行道上，互相扶持走到車內，兩人都有一點不穩，當下懷疑這兩人可能有酒後駕車行為，但因為兩人走到車旁已回頭看到有員警經過，他認為他們應該不會開車，於是就繞了一下再返回該處確認該車是否走掉。

警方說，該車果然就沿民生路離開，途中他發現這輛車沿路行駛慢車道，且開進快車道還不明原因不停踩煞車，才上前攔查酒測。不過，法院審理發現，警方在職務報告上稱「有看到張男坐上駕駛座並開車沿民生路慢車道行駛」等語，但庭上審理又改口稱「只看到張男及友人站在副駕駛座旁邊」等語，前後說法不一致。

另警方在路口觀察只是主觀臆測，繞一圈再回來後縱使發現張男車輛沿慢車道行駛或頻踩煞車，也都不是蛇行或操控不穩等情形，認為警方是在無依據情況下任意攔停要求酒測，已違反《警察職權行使法》第8條規定，張男本無義務接受酒測，判將罰單撤銷。

(中時 )

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