亞洲盃男排》伊朗隊穿喬丹鞋也救不了 卡達首次參賽就奪冠

卡達在亞洲盃男排賽決賽輸二贏三擊敗強敵伊朗，隊史首度參加亞洲盃就帶走冠軍，賽後全隊開心慶祝。（中華排協提供）

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中時電子報
／台北報導

2018亞洲盃男排賽冠軍戰，卡達隊在連輸兩場的絕境下，上演一場絕地大反攻，以23：25、21：25、25：22、25：18及15：10力克上屆冠軍伊朗隊，卡達隊第一次參加亞洲盃就帶走冠軍。

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賽後大會也公布個人獎項，最有價值球員是卡達隊長易卜拉辛（Ibrahim），中華隊劉鴻敏和卡達隊里貝羅（Renan Ribeiro）獲得最佳主攻手，最佳攔中是卡達隊易卜拉辛和伊朗隊薩德赫（Rahman Taghi Zadeh），最佳對角攻擊是卡達哈馬德（Mubarak Hammad），最佳自由球員是日本小川智大，最佳舉球員蓋里梅蘇舍梅（Javad Karimisouchelmaei）。

最後一天的亞洲盃男排賽，選手們用盡最後一絲力氣硬拚，從5、6名之爭到冠軍戰，連續三場比賽都是輸二贏三大逆轉，「打好打滿」讓球迷值回票價，最終名次為卡達、伊朗、日本、中華、泰國、澳洲、哈薩克、韓國及越南。

亞洲盃目前六屆賽事，有三屆冠軍是伊朗隊，本屆他們來勢洶洶，從小組賽到排名賽階段一路4連勝，唯一的一敗就是在決賽吞下，陣中身高209公分的雅里（Porya Yali）穿著北卡藍的Jordan Super. Fly 2017籃球鞋，相當搶眼，且屢屢扣殺得分，可惜他的攻擊火力無法幫助球隊一路笑著到最後。

(中時電子報)

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