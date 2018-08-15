中元普渡出奇招 議員送冰好消暑

2018年08月15日 22:27 中時 許哲瑗

扇子不夠涼，吃冰才消暑！新北市議員林金結15日下午至宏國德霖科技大學後山旁的萬應嬤廟，發送一箱箱冰棒給參加中元普渡的信徒們，一人一根冰棒消消暑，他說，3年前開始發送來自故鄉南澳的傳統冰棒，這一送送出口碑，今年預計至土城區200多個社區，送出4萬多支冰棒。

「拜拜完來排隊領冰！」普渡現場擠滿人潮，民眾一手拿香、一手牽孩子，拜得大汗淋灕，香火、爐火的熱氣似乎又讓溫度增高，難耐的七月半酷暑，造成許多信徒身體不適。林金結帶著一箱箱傳統冰棒，到各大社區和宮廟發送，他表示，天氣一熱，扇子、小風扇什麼都沒用，還是吃冰最消暑。

林金結認為，過往的議員經常將廣告文宣印在扇子上，在中元普渡現場發送，但民眾往往一手拿了好幾把扇子，最後當成垃圾滿地亂丟，根本失去宣傳價值，不實際也不環保，還會造成環境髒亂。

土城區日和里里長李福源表示，因全球暖化，夏天一年比一年酷熱，中元普渡時，小孩難免因為身體不適，哭鬧不休，這時議員發送的冰棒彷彿及時雨般，適時安撫孩子情緒，大人也能安心祭拜。

「天氣這麼熱，就是要吃冰！」林金結說，舉辦第一年就送出3萬多隻冰棒，民眾響應熱烈，後來愈來愈多社區加入，免費冰棒一發發了3年，今年已經準備4萬支，要發送給土城各區的信徒們。

(中時 )