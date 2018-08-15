金正男毒殺案週四宣判 兩名女子可能無罪

席蒂艾沙(左)與段氏香(右)在去年以VX毒劑灑金正男，使他致死。案件將在週四宣判。(圖/美聯社)

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中時電子報

馬來西亞法院將於週四為發生在去年3月的「金正男毒殺案」做出一審判決，兩名涉嫌暗殺的女性堅稱自己毫不知情，有可能因而無罪。

每日電訊報(telegraph)報導，2017年3月13日，北韓領導人的同父異母胞兄入境吉隆坡國際機場，結果有2名女性迅速的在金正男臉部抹上不明液體，雖然金正男很警覺的立即找航警求助，但抹在他臉上是極為致命的VX神經毒劑，最終仍救治無效而死亡。

整個過程就像間諜驚悚片的內容，隨後這兩名動手的女性被逮補，分別是25歲的印尼籍女子席蒂艾沙(Siti Aisyah)，和29歲的越南籍女子段式香(Doan Thi Huong)，這兩人都宣稱是受人委託對胖男子「惡作劇」，他們並不知道男子的身份，也不知抹的物質有多致命。

這件案子在雪蘭莪州的高等法院偵辦，這場判決就是生死的問題，一但有罪將是死刑，若無罪就是當庭釋放，案子已審理6個月，將在週四宣判。在法庭判決的前夕，段式的律師Hisyam Teh Poh Teik告訴媒體，他的當事人將會被無罪釋放。同樣的，席蒂的律師也表達了類似的觀點，認為檢方的指控與證據都無法與當事人串連。

遭到毒殺的金正男，他是北韓首領金正恩的胞兄。(圖/美聯社)

檢察官指出，這兩名女子的行兇相當熟練，他們是刻意對金正男的眼、口、鼻在灑液體，而在完成之後，兩人分別朝不同方向逃逸，並且知道要趕快洗手，他們洗的相當徹底，只有指甲縫裡才驗的出殘留的毒劑，顯見訓練有素。檢察官說，儘管他們聲稱這是惡作劇，但他說他們在襲擊中的表情和行為，並沒有反映任何幽默感，也就是笑容。

檢察官最後說：「我們的指控相當簡單，她們只需要解釋VX毒劑怎麼來的，顯然她們無法自辯。」

關於這些指控，辯方採取柔性訴求，段的律師說：「她在2天後自己回到機場，沒有刺客會這麼做。其次，段是單純的人，很容易上當受騙，所以才會被北韓特工利用。」

接著律師強調段氏香來自貧困的農村，曾經想要參加越南偶像節目但是失敗，然後在河內酒吧工作，她喜歡表演，所以她以為整個行動是某個綜藝節目。

席蒂的生活背景也幾乎一樣，她來自印尼的徧遠農村，為了賺錢到雅加達的血汗工廠，又經歷一場痛苦的婚姻，最後到了一個簡陋的吉隆坡水療中心工作，她也有明星夢，希望成為一名演員。她是被惡作劇的100美元的酬勞所吸引。

(中時電子報)

文章來源：Judge may acquit women or call defense in Kim Jong Nam trial

文章來源：Malaysian court set to rule in Kim Jong-nam assassination case

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