5代戰機蘇-57遭質疑 俄加碼4代戰機蘇-30SM

Su-30側衛殲擊機是俄羅斯蘇霍伊公司研發的第4代多用途戰機，目前仍是許多國家空軍的主力機種，尤其是印度與中東國家。中國也在2000年購入，並加以改良後自行生產，即目前的殲-16戰機。（圖／蘇霍伊公司）

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中時電子報
蘇-30SM展示飛行

在5代隱形戰機蘇-57飽受各方質疑之下，俄國迫不及待地加碼4代戰機蘇-30SM，以補足防衛用戰機汰舊換新的缺口。承接此項訂單的蘇-30SM聯合航空集團(PJSC United Aircraft Corporation)表示，未來數年將每年生產12~14架交付予俄國空天軍。

衛星通訊社引述俄國聯合航空集團總裁斯留薩(Yuriy Borisovich Slyusar)的話表示，今年計劃簽訂新合同，確保在未來數年每年生產12-14架蘇-30SM。隨著公司開發MS-21窄體客機，工廠將正變得更加民用化，但目前俄國政府對蘇-30有需求，公司也對生產感興趣，其中包括從企業經濟的角度來看。

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斯留薩說，蘇-30系列有著良好的前景，飛機售給眾多國家，我們希望再進行銷售。

蘇-30(北約代號：Flanker,側衛)是俄羅斯蘇霍伊航空公司基於Su-27設計的第4代多用途戰機，由於航電系統不夠先進，美國甚至將蘇-30殲擊機稱作3.5代。報導說，未來生產的蘇-30SM是雙座多用途高機動性殲擊機，為蘇-30系列最新改進型。該飛機是根據俄聯邦國防部的要求加以升級，主要用於奪取制空權、封鎖敵方機場以及摧毀空中、地面和海上目標。

(中時電子報)

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