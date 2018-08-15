罕見! 傳授赴美產子詐健保 部落客「柳柳」煽惑犯罪判刑1年

2018年08月15日 22:56 中時 許哲瑗

國內部分準媽媽為替新生兒取得綠卡而赴美待產，但因美國醫療費用驚人，開辦「柳柳嚴選美國月子服務網」的「柳柳」柳昭薰，竟開課教導準備負美產子準媽媽們以偽造「前置胎盤」症狀醫療單據回台詐領健保費，新北地院今日依共同煽惑他人犯罪判處柳女1年徒刑、業務李珊10月徒刑。

柳昭薰2007以「柳柳」為暱稱，成立部落格「柳柳的貴婦級手札」，教導準媽媽如何穿衣遮掩身材、應答海關以順利赴美生產，更以「前置胎盤」等症狀為由，向台灣健保及商業保險詐領給付及理賠，例如在健保核退申請書的原因欄，隨便掰個理由填寫，「出國旅遊期間，因身體極度不適緊急就醫，醫師診斷已不適合搭機回台，留滯美國生產，又因前置胎盤，必須剖腹生產」。

2013年，柳昭薰又和李珊共同經營「柳柳嚴選美國月子服務網」，號召懷有「美國夢」的孕婦赴美產子，並向其收取赴美機票、產檢費用，約50萬至60萬元不等，柳女再從中抽取百分之10的仲介費。

新北地檢署偵辦後，11名坦承涉嫌詐保的孕婦均獲緩起訴，另包括梁姓女業務在內4女因罪證不足亦獲不起訴。

此外，否認詐保的宋姓孕婦、王姓孕婦等人均被判刑6月，但法官考量到宋女詐得27萬元，金額較高，且始終不認罪，判處以2000元代價折抵一日、換算需易科36萬元罰金，王女則裁定以1000元折抵依日、得以易科18萬元罰金免去牢獄之災。

新北地院合議庭認為，柳女坦承有經營月子中心，也有和美國的月子中心接洽，但否認有教導孕婦取得不實診斷證明書，也否認有任何煽惑他人的行為，辯稱只是經驗分享，考量柳女和李女有助長詐欺取財的風氣，且該行為影響保險公司、健保署的正確性，使其蒙受損失，今日將柳女判刑1年、李女判刑10月。

(中時 )