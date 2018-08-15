賴揆：深澳電廠一定要蓋 成選舉議題很意外

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中時

9合1選舉，深澳火力發電廠影響北北基宜桃多縣市選情，但行政院長賴清德晚間接受華視訪問時說，深澳電廠一定要繼續蓋。賴揆並說，深澳電廠會成為選舉的議題實在是令人意外，這是新北市長朱立倫在擔任行政院副院長時親自拍板的，他接任行政院長，還只是個執行者。

賴揆說，新北市的發展其實有很多政見可以提出來，不提政見反而不斷地在主張深澳電廠不應該蓋真是太可惜了，賴揆並說，連國民黨市長參選人侯友宜本人也公開講過，深澳電廠不應該成為政治的議題，所以後來會演變成為一個好像選舉的焦點，他認為不是一個好的選舉方式。

賴揆說，他曾經到立法院備詢時跟立委報告，核二廠2號機會不會再轉「安全第一」，深澳電廠要不要興建「健康優先」，也就是說沒有安全 沒有健康，深澳電廠是不會去蓋的。

賴揆說，他之所以會為什麼這樣說，原因是因為深澳電廠是用最先進的超超臨界機組，選用的煤是高效率的煤，後端還有除汙設備，因此排放出來的空汙跟天然氣發電的空汙差不多。

賴揆並說，未來可能中電及南電都沒有多餘的電可以北送，北部要持續發展，深澳電廠一定要繼續蓋。

賴揆並說，核電廠也許本身的安全性很高，但是如果意外來的時候就不知道如何，就像日本311地震之後造成核電廠發生事故，那種外力是永遠沒有辦法去預期的，台灣也曾經發生過大海嘯，基隆100多年前、台北200多年前，也發生過大地震。

另外，賴揆也提及核廢料問題，要貯放到哪裡去，現在的蘭嶼當初是騙人家是罐頭工廠，結果是放核廢料坦白講對蘭嶼來說非常不公平，核廢料的終端處理場，才是最現實的問題。台灣好不容易經過幾十年來的討論，也藉由311地震的事故，讓台灣的共識凝成，立法院也已經修法，台灣要往前走，不要再走回頭路了。

(中時 )

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