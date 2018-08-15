85度C聲明反台獨 呂秀蓮：天底下沒有更荒謬的事

前副總統呂秀蓮今（15）日表示，85度C因為蔡英文拜訪被大陸網友指為台獨企業發起抵制，85度C立刻發聲明反台獨，「天底下沒有比這更荒謬的事」。 （圖／實習記者鮑泓宇）

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實習記者鮑泓宇

總統蔡英文日前出訪過境美國時，順道拜訪台灣企業85度c，消息一出被中國網友批評是「台獨企業」，揚言要抵制消費，85度C在中國官網發表聲明滅火，表示反台獨、支持兩岸一家親，前副總統呂秀蓮今（15日）出席「和平學苑」開課典禮受訪時表示，「天底下沒有比這更荒謬的事」她強調，蔡英文並沒有做錯事，希望中國不要過度操弄民族意識。

呂秀蓮指出，自己的總統在國外路過台灣企業，他鄉遇故知進去探訪，卻被中國的85度C發表聲明譴責，聲明發表後，也引起台灣網友不滿，連帶影響到台北市85度C的生意，還聽說股價也降了3﹪，「這不是精神錯亂嗎？」，而她認為台灣人在國外創業是非常光榮的事，沒想到卻會發生這種事。

呂秀蓮成立的「和平學苑」今晚正式開課，第一堂課邀請前立委彭百顯主講「台灣的經濟史觀」，台下座無虛席，呂秀蓮致詞時強調，中國與台灣關係非常不正常，糾纏不清，舉例很多台灣藝人在中國發展遭受忌妒，「像是周子瑜等人，一被檢舉是台獨就完蛋了！」，期望學生聽課完能明辨是非。

呂秀蓮受訪時表示，總統到海外去探望成功的企業家，是一件值得高興的事，她認為，中國方面反應太過度，期望能將心比心，讓台商能安心的經營事業，不要以政逼商。

(中時 )

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