易烊千璽青春正好 17歲晉升BV首位亞太區代言人

義大利品牌Bottega Veneta今日宣布，將由年僅17歲的TFBOYS成員易烊千璽，接任亞太區首位代言人。（BV提供）

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Bottega Veneta新任創意總監Daniel Lee。（BV提供）

偶像團體TFBOYS成員易烊千璽，月初才剛與團員王俊凱、王源一同歡慶成團5周年，今日又旋即迎來好消息，接任義大利品牌Bottega Veneta（簡稱BV）首位亞太區代言人。

擁有高人氣的TFBOYS，3位成員代言邀約不斷，繼王俊凱與Dolce & Gabbana，王源與Chopard蕭邦後，易烊千璽順利拿下BV，也讓TFBOYS順理成章晉升為「精品男團」。在微博上擁有5千多萬粉絲追蹤的易烊千璽，近來個人演藝事業表現亮眼，在實境節目《這就是街舞》中的精彩舞技，更令人印象深刻，其對千禧世代的強大號召力，受到時尚品牌青睞亦是意料之中。

而剛經歷改朝換代的BV，先前以沉穩內斂的風格著名，新任創意總監Daniel Lee甫上任不久，即為品牌注入年輕活力。年僅32歲的Lee，畢業於中央聖馬丁藝術設計學院，曾先後為CELINE、Maison Margiela、BALENCIAGA等品牌工作。

Daniel Lee在聲明中表示：「我對能夠承襲擁有超過 50 年輝煌成就的 Bottega Veneta感到十分榮幸及興奮。在延續品牌長久以來的核心價值、精湛工藝、卓越品質與經典雋永的基礎上，我希望能夠對此進一步發展演化，融入全新的設計觀點、更加貼近當下的時尚趨勢。」如今大中華區祭出易烊千璽這位青春正茂的代言人，亦宣示了品牌即將迎來的全新形象。

(中時 )

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