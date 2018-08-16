律師說法》入妻「性愛日記」揭丈夫外遇　最後罪比偷吃的人還重

2018年08月16日 00:02 中時電子報 張國欽 文／聯晟法網、 編輯／

何男與吳姓人妻婚外情長達6年，期間在全台各汽車旅館留情，並寫下性愛日記。何妻林姓女子前年發現怒撕日記，3天後找上小三的丈夫黎男，才知黎男也被瞞在鼓裡，卻執意以吳女寄出的「被找到不死也半條命」郵件控黎恐嚇。桃檢以誣告罪嫌起訴林女，反倒吃上比通姦罪還重的誣告官司。

43歲何男民國93年因玩網路遊戲與35歲的吳女相識，2人情不自禁互相吸引，隔年9月起開始全台走透透，住遍各大主題汽車旅館，累計次數達30次以上。何妻直到前年初從丈夫日記中，發現竟鉅細靡遺地寫下和吳女發生性關係的期間、地點、次數等細節，才知婚姻早觸礁多年，氣得怒撕2人性愛日記。

3天後何男和妻子林女到吳女家揭發婚外情，吳女見紙包不住火當場向黎姓丈夫坦承，事後吳與林女10萬元和解，何則判賠黎男150萬元，吳女和何男因妨害家庭同遭判4月有期徒刑。 因吳女知悉婚外情曝光時，曾寫信給何男「我前夫在找你，你自己小心點，保佑沒被他找到，不然不死也半條命！」林女明知黎男一直被蒙在鼓裡，卻執意告吳姓小三和他黎姓丈夫恐嚇，還辯稱黎曾向她說：「黑的、白的我都認識，你自己看著辦！」 因為黎男自始至終都不知道妻子紅杏出牆，不可能寄出恐嚇信，因此檢方依誣告罪起訴林女，讓她面臨到7年以下徒刑，刑度比丈夫、小三的3年以下通姦罪還重。

法律教室： 按最高法院59年台上字第581號判例要旨： 告訴人所訴事實，不能證明其係實在，對於被訴人為不起訴處分確定者，是否構成誣告罪，尚應就其有無虛構誣告之故意以為斷，並非當然可以誣告罪相繩。再按最高法院55年台上字第888號判例要旨可知誣告罪之構成，須具有意圖他人受刑事或懲戒處分之要件。 報導中之林女，係於發現性愛日記後三天至黎男家興師問罪始知，黎男也是受害一方，惟林女竟為了發洩自己的恨意，意圖讓不知情的黎男也受刑事追訴而提告。 根據上述兩判例可知，林女主觀上明知黎男亦被黎妻蒙在鼓裡，惟其意圖使黎男受刑事處分因而杜撰黎男曾說「黑的、白的我都認識，你自己看著辦！」等語，明知無此事實卻仍故意捏造，故林女該當[$300171$]刑法第169條之誣告罪。

(解說:許盟志律師)

(中時電子報)