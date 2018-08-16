28歲戶頭存有800萬…37歲前可退休 他曝光簡單秘訣

2018年08月16日 00:02 中時電子報 林郁庭

趁年輕快存錢！美國一名28歲青年竟然可以單靠著每月存下6成薪水，截至2018年7月西恩儲蓄已達到25萬6444美元（約790.2萬元台幣）。他還預估自己能在37歲前可以退休。

綜合外媒報導，化名西恩（Sean）的28歲青年表示，當他年收入從5萬美元（約新台幣154萬元）增加至8萬美元（約新台幣246萬元），他卻沒有跟著增加開銷，反而還是把逾60%薪水存進銀行。

西恩的方法不同於多數人認為「存錢就要犧牲自己的生活」，他提到唯一需要掌握的關鍵點是，「改變心態」，因為受到社群媒體的影響，使得很多人會因為看到朋友分享物質生活時，為了較勁或是跟風而買了生活中「不必要」的東西。

有研究指出，出生於1981年～2000年的青年，9成會受到社群媒體影響，會更傾向與同儕比較財富或生活方式、訪問中約有6成青年認為，常在社群媒體上看到新鮮事物，像是新產品發表等宣傳訊息，反而使他們自覺到生活上似乎「有所不足」、更有4成青年為了跟上周遭朋友，而讓自己每個月超支成為「月光族」。

西恩認為最棒的存錢絕招，確保每一次購入的花費，「都是你真正想要購買的東西」，他建議：「每次花錢都對自己提出質疑」，他也據此讓自己年收入從5萬美元（約新台幣154萬元）增加至8萬美元（新台幣246萬元）時，花費並沒有變多，反而可以增加不少投資選擇，讓儲蓄金額累積越來越高，並打算提前在37歲前退休。

另外一名在30歲前就還完11萬6000美元（約新台幣357萬元）債務的薩爾也有相似的看法，認為真正可以開始存得了錢的關鍵是，了解不需要追隨同儕。他強調要過好自己的生活，最好的辦法就是「避開所有社群媒體，幾乎無視他人的逛街動態，就是避免讓自己陷入大麻煩」。

(中時電子報)