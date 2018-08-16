不用充電到100％！4大絕招延長手機電池壽命

2018年08月16日 00:02 中時電子報 莊楚雯

電池屬於消耗品，使用越久，蓄電量也越來越短，是沒辦法改變的事實，但好的充電習慣，是能讓電池壽命翻倍的！像是手機不用充到100%，反而延長電池壽命。國外網站《brightside》分享4種方法，讓手機電池更耐用，再也不怕滑兩下少10%電量，影片看完自動關機。

1手機不要一整夜充電

多數人習慣在睡前插上充電線，等睡醒再拔掉，但6~8小時不等的長時間充電，反而對電池造成巨大傷害。因為電池充飽後，代表著手機電量開始流失！當電量降低、充電器運作，電流再進入電池內，一整晚不斷重複，使手機溫度升高，降低電池容量。

2不需等到100％

手機的鋰電池不用充電到100％，只要75％～80％就夠了！手機充飽後，千萬記得拔掉，避免手機一直保持在充電的高壓狀態，有效延長電池壽命。

3.想充電就充電

「少量多次」才是正確的充電方式。不用充到100%，只要有插頭就插，幾分鐘也沒關係，建議隨身攜帶一個行動充電器，想充電就充電！

4.充電拆掉手機殼，避免過熱

鋰電池對「熱」非常敏感，APPLE公司特別建議IPHONE用戶，充電時要將手機殼拿掉，如果你的手機常常會充電變燙，可以試著拔掉手機殼，改善過熱問題。

現在市面上許多手機殼，材質厚重、不易散熱，讓手機「溫度過高」反倒成為電池殺手。另外，在太陽刺眼的地方，記得手機螢幕朝下，才能有效保護手機，避免陽光直射。

(中時電子報)