妙齡女遭硬上 千鈞一髮下身赤裸攔車求救

2018年08月16日 00:02 中時電子報 吳家詮

桃園一名酒駕甫出獄不久的男子，藉故載送一名認識不久的女子回家，卻將機車騎往山上偏僻空屋，強脫內衣褲欲霸王硬上弓，女子不從奮力抵抗脫逃又被捉回，最後是在光著下身，狼狽穿越樹林，才在產業道路遇到路過司機求援獲救。

被害女郎獲救後下山報警，檢方查出這名色狼去年5月才因酒駕出獄，據《三立新聞》報導，被害女子還因抵抗被色狼痛揍1拳，脫去內衣褲恐嚇「你再這樣的話，我可能會威脅到你的生命...你乖一點，我們做一做就回家！」。

但女子強烈抵抗，並趁機脫逃跑了50幾公尺，未料還是被這名渣男抓回，還扯掉她內褲，又說「今天一定要得到你，反正你回去一定會告我」，接著又掐住對方脖子並帶強拉進空屋內，但女子以想喝水為由，再度趁隙脫逃，她穿草叢跑到大馬路上，向路過的司機求援才得救。

起訴書指出，被告在庭訊辯稱，因為當時有喝酒，不知道有沒有跟女子發生性行為，但路過的司機卻證稱，當天看到女子穿著藍色上衣，下半身赤裸衝過來求救，表示有人要性侵她，且她手臂有被芒草割傷的痕跡，行車紀錄器也拍下整個求助過程。

檢察官審查此案，根據被害人驗傷、精神鑑定報告，以及被害人上衣內層、內褲，所採集到被告的血跡、DNA等，檢方認定犯行明確，依強制性交未遂起訴他，因屬累犯建請加重其刑。

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(中時電子報)