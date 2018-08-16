票選出國旅遊最失望國家 台人的最愛竟上榜

網友票選出最令人失望的國家。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

現在正是暑假期間，許多人都會選擇這個時間點攜家帶眷出國旅遊，不管是選擇台灣的鄰近國家，或是到更遠的歐美國家，但你知道哪些國家是每個去過的人都失望的地方嗎？一名網友就在知名網路論壇PTT上做了「哪些國家去過後很失望？」的調查，沒想到台人普遍喜歡的香港竟是大家最失望的地方。

一名網友在PTT上發文表示，台灣許多人都喜歡出國玩，大部分的人也都認為國外旅遊的品質，比國內旅遊好得多，但自身與身邊朋友的經驗，還是有不少國家去完後感到非常失望，他就想做一項調查想知道大家對於那些國家，去完後覺得很失望的。

▲香港

「香港！去兩次都吃不習慣逛的很痛苦！」、「中國香港,去過一次沒有再想去的念頭,比縮小版的台北還如,那我留在台北就好了幹嘛去花錢受罪呀= =」、「香港真的好無聊..除了東西不錯吃之外 其他就真的沒啥東西可以玩」、「「香港 QQ 滿懷期待出發卻超失望」、「身邊超過五個朋友從香港回來後都在瘋狂抱怨」、「香港真的人多東西貴服務態度又差 講普通話還把你當蝗蟲」

香港被許多網友認為是最失望的旅遊地點。(圖/shutterstock)

▲韓國

「韓國，滿地蟑螂垃圾」、「韓國 尤其不要跟團 會被帶去人參保養品店，還有吃泡菜烤肉到膩」、「南韓，不追韓劇韓星，實在沒啥好去」。

▲法國

「巴黎根本最雷旅遊城市」、「絕對是巴黎，被電影捧太高了」、「法國巴黎，治安超級爛，尤其是對亞洲人更是如此，同團的當街被扒好幾百歐，警察在旁也沒啥小路用」、「去法國2次 感覺治安真的差，會怕」。

(中時電子報)

文章來源：PTT原文

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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