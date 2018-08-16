吳昕陽規畫數位藍圖 新光三越skm pay優化服務

2018年08月16日 00:21 中時 郭家崴

米其林一星餐廳主廚林明健執掌的WILDWOOD原木燒烤餐廳，7月9日進駐新光三越信義A9 4F，吳昕陽身為饕客，直誇菜色好。（新光三越提供）

新光三越信義A9 7F 9月引進台北東區涮涮屋名店「橘色」，每份套餐要價千元左右。（翻攝自官網）

新光三越信義A9 6F 10月初引進日式無菜單料理「初魚」料亭。（翻攝自官方臉書）

新光三越七夕推薦商品，鎮金店真情相擁對戒，男戒1萬7800元、女戒2萬2800元。（新光三越提供）

新光三越七夕推薦商品，TISSOT杜魯爾系列瑞士特別款，每只2萬7360元。（新光三越提供）

新光三越七夕推薦商品，Giorgio Armani Si Passione女性淡香精100ml，4600元。（新光三越提供）

新光三越本月2日發表獨家首創百貨第一個會員專屬的skm pay（ShinKong Mitsukoshi Pay）行動支付，讓經營3年多的APP功能再擴大，新光三越執行副總吳昕陽說：「科技一直在進步，我們用科技提升服務」；且因應消費者需求，以「優化服務」為初衷，強化電商沒有的美食和體驗服務，「我們要在市場上創造更多的優勢」！

新光三越3月和5月關了新竹中華店與台北南西2館，1至7月全台營業額仍成長逾3%，成長動能來自台北南西店、信義新天地、高雄左營店等店改裝，加上導入科技服務，近期還有「這夏卡利HIGH」檔期等都是助力。

其中的科技服務，即是升級文為3.0版本的新光三越APP，從2015年周年慶推行APP綁定貴賓卡，至今超過180萬會員，有70萬人綁定APP，預計年底可有15萬人同步使用skm pay。

目前skm pay兼具「支付、會員宣告、累點」三合一特色，加上美食訂候位服務新增外帶功能、會員點數新增折抵停車費功能；16日前「這夏卡利HIGH」檔期持skm pay、綁定新光三越聯名卡，累積消費最高的6％禮券回饋可升為8%，選購七夕禮品可趁最終回饋享優惠。

吳昕陽說美食訂候位服務幫消費者解決等候的時間，未來APP功能會持續擴增，像是可針對新品、活動推出預購，或透過APP購物，讓「CRM（顧客關係管理）更精準」。

此外，吳昕陽也認為百貨的3大要素「人、場（域）、貨」是電商沒有的，若以集客力強的美食來看，信義新天地目前有7家年營收破億的餐廳，包括欣葉日本料理和台菜、鼎泰豐、GB鮮釀、老乾杯、牛排教父鄧有癸的Top Cap Steakhouse、添好運；明年億級俱樂部預計會再加入一蘭拉麵、珍寶海鮮、樂軒松阪亭等，以及下月進駐A9 7F的台北東區涮涮屋名店「橘色」。

10月還會新開東區名店老鼎旺麻辣火鍋，與初魚料亭的日式無菜單料理，瓦城則會改裝全新店型，讓信義新天地除了異國美食薈萃，未來對台灣美食來說會是「打進信義區就是打通國際市場」的重要舞台。

19年前台中中港店引進春水堂，至今進駐全台各分店，吳昕陽是重要的推手，本月春水堂進軍日本，他同感欣喜；他認為新光三越從local（本土）走向global（全球），如今要再讓台灣local美食更提升，做出自己的品牌，歡迎有興趣的店家提案，甚至夜市美食都行，只要食安到位，都可讓新光三越包裝、宣傳或投資，「台灣東西好，就是欠栽培（台語）」。

過去問吳昕陽經營方向他會看景氣，現在他認為新光三越經過2年多的磨劍，握有貴賓卡、APP、skm pay等「工具」，看好今年周年慶也看好明年，持續歡迎各領域跨界合作，未來要增加更多的「可看性」，讓全台各店月月都精彩。

(中時 )