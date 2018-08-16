綠議員涉性騷 民進黨全噤聲 朱學恒批：兩套標準

2018年08月16日 00:20 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

時代力量台中市南屯區市議員參選人吳佩芸在臉書指控，民進黨台中市議員何文海曾當她的面說，「既然都掛泳裝的看板，就不如把胸部也露出來，給大家看嘛！」，時代力量立委徐永明直指這是性騷擾。隨後，何文海出面道歉。奇怪的是，曾痛批柯文哲物化女性的民進黨婦女部主任蔡宛芬及民進黨中央均不回應。對此，「宅神」朱學恒在臉書直言：「我討厭兩套標準」。

台北市長柯文哲登上YouTube知名網路節目「一日幕僚」爆紅，片中「學姐」黃瀞瑩，日前柯文哲說，如果影片破千萬人點閱，就讓幕僚「學姊」、「小牛」陪網友吃飯，引發「物化女性」批評。當時，民進黨婦女部主任蔡宛芬在臉書發文批評柯文哲，「反正幕僚對他來說，就只是陪吃飯賺點閱率的工具人。」還有台灣平等教育協會、婦女新知基金會、台灣同志諮詢熱線協會所組成的性別平等教育大平台指出，柯P對幕僚「少了專業上的尊重」。

如今，民進黨台中市議員何文海涉及性騷擾，何文海都出面道歉，而當初批評柯文哲「物化女性」的民進黨中央民進黨婦女部主任蔡宛芬及民進黨中央龜縮不願回應。朱學恒對此表示，我道德標準沒有很高，但我討厭兩套標準，常常抗議別黨物化女性的婦女部怎麼提前下班了？網友留言指出「全是假婦女團體」、「兩套標準已經行之有年了」、「有沒有黨證，差很多」。

(中時電子報)