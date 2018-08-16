每天吃20克堅果類 能降低早逝風險！尤其是「這種」還能防癌

2018年08月16日 02:27 中時電子報 余弦妙 /編輯、 康健雜誌 /文 /編輯、/文

吃堅果的好處多多，不只能降低膽固醇、預防心血管疾病，也能抗氧化、抗發炎！包括杏仁、胡桃、腰果、花生等等。英國《每日郵報》更報導，科家學發現，每天吃20克的堅果，能降低五分之一的早逝風險。尤其是胡桃特別有助於預防癌症；花生能降低心血管病變的機率。

但很多人還是擔心堅果的高熱量會讓體重增加，《美國臨床營養學期刊》指出，在日常生活中食用堅果甚至用堅果取代某些食物的人，比常人平均多減輕1.4磅（635克）以上，腰圍也平均少了1.27公分。

台北醫學大學附設醫院營養師陳巧明建議，每人每天食用1～2份。所謂的一份，大約是兩顆核桃，腰果則是6～8粒。但堅果的普林含量比較高，痛風患者要少吃，三酸甘油酯高的民眾也要留意。

堅果不只能降膽固醇、護心，還有以下這6大好處：

1.減輕壓力

雖然堅果不會真的讓你的壓力消失，但像胡桃其中的α亞麻酸可以保護你的心臟在高壓中免於得心血管疾病的風險。杏仁中的鎂、維生素E、維生素B也可以在高壓中增強你的免疫力。

2.維持心臟健康

許多研究指出堅果可以減輕罹患心臟疾病的風險，因為堅果可以減少對身體有壞處的低密度脂蛋白膽固醇，並增加對心臟有益的單元不飽和脂肪酸與多元不飽和脂肪酸。而堅果內富含的精胺酸（一種胺基酸） 可以轉換成可以放鬆血管的一氧化氮。

3.維持體重

堅果除了可以減輕微量體重外，有些研究還發現堅果可以幫助身體維持體重，因為堅果的高纖維可提高飽足感，讓你不致吃太多，又可得到豐富營養。

4.降低膽固醇

根據2010年《內科醫學檔案》中的一份研究指出，堅果可以降低7.4％的低密度脂蛋白膽固醇，三酸甘油酯也同樣降低了10.2％。

5.預防腦袋退化

堅果中的維生素E被稱做是大腦的食物，可預防因年齡增長而出現的認知退化。

6.提升男性精子的活力

如果想要生小孩的男性，可以考慮多吃堅果，因為根據洛杉磯加州大學的研究指出，一天兩把堅果可以提升精子在活力、能動性、形態上的品質。

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(中時電子報)