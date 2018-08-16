越熱越毒！劣質美耐皿 ４０度就會溶出三聚氰胺

2018年08月16日 02:36 中時電子報 余弦妙 /編輯、 康健雜誌 /文 /編輯、/文

台中市衛生局2016年曾抽驗小吃店10件「使用中」的美耐皿湯碗，竟有5件檢出三聚氰胺溶出。美耐皿材質的碗盤匙筷，質輕、耐摔、價格便宜，所以在早餐店、中餐店、小吃店、西餐廳…等，日常生活中隨處可見。不過，一旦盛裝熱食就易溶出三聚氰胺，日積月累升高膀胱結石、膀胱癌和尿道癌風險。

（台中市衛生局提供）

用什麼碗喝熱湯 將決定你喝進什麼

三聚氰胺的英文名稱melamine，音譯就是美耐皿。它其實是一種合成樹脂，由三聚氰胺和甲醛聚合而成，聚合狀態不是非常穩定。

高醫環境職業醫療中心主任吳明蒼表示，美耐皿盛裝超過攝氏70、80度的食物就會溶出三聚氰胺。有些廠商以尿素取代部份三聚氰胺，導致聚合更不穩定，這些劣質美耐皿只要裝攝氏40度的溫食物，就會開始溶出三聚氰胺，但是美耐皿的品質優劣無法從外觀分辨。

高醫研究團隊發現，同樣喝一碗熱湯，用瓷碗的人，體內三聚氰胺濃度無明顯變化；反觀用美耐皿的人，尿中三聚氰胺濃度急遽上升，並在喝完後第6個小時達到最高，變化量是用瓷碗者的8倍。

未超標，不等於沒危害

三聚氰胺在人體內，經常是「舊的不去，新的就來。」吳明蒼表示，一般人大量喝水（每天喝2000cc，約4大杯），大約排尿7次就能將體內大部份的三聚氰胺代謝排出，可避免結石的形成。但吳明蒼測試88位大學生，75％尿中偵測得到三聚氰胺，測試20多位國小一到三年級學生，結果百分之百都測得到。

三聚氰胺是慢性毒，動物實驗已經確認，高劑量三聚氰胺會造成大鼠膀胱結石、膀胱癌、尿道癌。但人類研究卻很少，更沒有成人和幼兒每日容許攝取量的研究報告。

聰明使用，減量看得見

吳明蒼強調，美耐皿應回歸正確用法：「只裝冷食，不裝熱食，不可微波。」否則即便只吃麵、不喝湯，也沒有用。因為三聚氰胺容易與其他物質結合，當它被高溫溶出，除了散布在湯中，也會和其他食材「抱緊緊」，一起被吃下肚。

以食具材質而言，不鏽鋼和純鐵鍋是最安全的選擇，其他如鋁、陶瓷、玻璃和鐵氟龍等，則要正確選用。

現代人必學「美耐皿避險術」

1.避免使用美耐皿餐具微波或蒸煮食物。

2.避免使用美耐皿餐具盛裝滾燙或酸性食物。

3.避免將美耐皿湯杓、湯匙、筷子放在熱湯或鍋中滾煮。

4.出外用餐，儘量自己攜帶不鏽鋼或陶瓷餐具，以減少在外使用美耐皿餐具的機會，特別是小孩及孕婦。

5.要求政府加強廠商在美耐皿餐具的明確標示，包括原料成分、提醒勿裝熱食、不可微波加熱。

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(中時電子報)