認得臉卻叫不出名字？腦科學專家教你如何火速記起

2018年08月16日 02:40 中時電子報 余弦妙 /編輯、 康健雜誌 /文 /編輯、/文

明明記得臉卻忘記名字，是人人都遇過的尷尬事。其實不是你記憶力變差，原來老天爺在設計人腦時就給了一項特殊能力：人類對圖像（臉孔）的記憶力和辨識力遠勝文字（名字），若是一段文字沒法讓你有記住它的動機或興趣，轉頭就忘，這是天生如此。

不過，最常見的情況是我們有動力、也用心想記住，但還是忘得一乾二淨。美國加州大學戴維斯分校動態記憶實驗室主持人藍甘納斯（Charan Ranganath）指出，任何資訊都是在擁擠的大腦裡爭奪空間，如果和你見面的人給你留下好印象、對話內容精彩或是聊得很開心，大腦反而可能把剛學到的字詞（比如姓名）丟下，將全副精力集中到互動上。「要記住名字，比想像中更耗力氣。……人們常常太自信滿滿，他們低估以後要回想會有多難。」他總結。

怎樣快速想起對方姓名

如果人已經朝這邊走過來，怎麼好像在哪見過又記不起名字，藍甘納斯提供一個祕訣：回想一下你上次見到他／她時的場景，譬如那天是在什麼場合認識、現場的擺設、說過些什麼話……等，這樣能借由回溯現場的記憶，把名字順帶「勾引」出來。

腦科學專家們也提出3個方法，幫你更容易把人名記牢。

1. 找出一些這個人外貌或言談、動作的特殊之處

藍甘納斯指出，把名字和這些個人特色連在一起，這個姓名在腦海裡會更顯眼、更容易記住。

美國西北大學心理學系教授雷伯（Paul Reber）補充，名字蘊含的意義其實挺薄弱的，「名字本身並沒有告訴你關於眼前人的任何事情，因此沒辦法給大腦非記住它不可的動力，」他說，所以常會發現有個很有趣的現象，「你可以記得你最近遇到的人的很多瑣事－－偏偏獨漏名字！」他兩手一攤，莫可奈何笑說：「我就是這樣。」

專家傳授忘記對方名字時的好用妙招：以回想先前見面時的現場情境，把埋在記憶底下的人名一起鉤出來。圖片來源：shutterstock

2. 在對方說出名字後重複一次

口中複誦對方名字，也可能有比只聽不說更好的效果。藍甘納斯說，主動生成某些記憶，會比被動地接受更容易記住。「你實際上是在學習怎麼樣看到那張臉接著馬上產生名字。」

3. 即使還在對話中，自己在心裡做個小問答

當來人報出姓名，立刻用心記下；接著在幾分鐘或甚至幾秒鐘後問自己對方的名字。藍甘納斯表示，這個質問自己的小動作有助於把名字記得更長久。

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(中時電子報)