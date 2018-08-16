夏日咖哩祭！小朋友跳盆舞、萬份咖哩免費嘗

夏日炎熱，品嚐美味咖裡飯開胃又消暑。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

要小朋友票選喜愛的食物，濃郁好下飯的「咖哩」肯定榜上有名！這週六日（8月18、19日）來在Global Mall新北中和享日本季典氛圍，看超萌受夏日跳盆舞、萬份咖哩免費嘗。

2018好侍咖哩夏日祭，現場有精采的兒童神轎踩街，絕對不能錯過！（主辦單位提供）

盛大開幕，主辦單位好侍食品歡慶105歲，廣召105位小朋友參與，進行百人跳日本傳統盆舞，感受道地日本祭典氣氛！此外，現場還有萬份咖哩免費品嘗、日本浴衣拍照體驗、日本兒童神轎踩街、夏日祭典闖關遊戲等各式活動，喜歡咖哩、想體驗日本祭典的民眾千萬不要錯過！

好侍咖哩達人小林大輔表示，擁有百年歷史的好侍食品今年邁入105歲，因此祭典更有別於以往，廣召105位小朋友穿浴衣跳盆舞、兒童太鼓團親臨現場，重現日本傳統祭典風味。

此外還有「好侍咖哩親子廚房」、「兒童神轎踩街體驗」、「好侍咖哩小小店長」、「卡哇伊大型故事書」等等，現場還有各式贈品大放送，只要闖關成功、透過著色紙、問卷、官方臉書打卡及祭典扮裝即可獲得。此外好侍食品的佛蒙特咖哩、爪哇咖哩、北海道白醬料理等系列產品優惠為喜歡咖哩的親子家庭，帶來滿滿回憶的趣味暑假！

(中時電子報)

2018好侍咖哩夏日祭哥哥姐姐和可愛的咖哩熊，將與大家一起帶動唱。（主辦單位提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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