慶七夕！今年玫瑰花竟漲15％！紅色最夯

2018年08月16日 03:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

明天就是一年一度七夕了，計畫好要和另一半去哪度節呢？除吃大餐外，送束玫瑰花也是表達愛意的好方法！

新北市政府農業局建議民眾可趁早至板橋花市選購應景花卉。近期天氣炎熱，花卉產量稍受影響，根據農產品批發市場交易行情站資料，與去年七夕相比，目前玫瑰花價格漲幅約15%，花市單價 1支10到15元，1束則200元左右。

黃色薔薇也迷人！。（新北市農業局提供）

玫瑰是浪漫七夕鮮花首選，無論是燭光晚餐或精緻禮物，都無法取代愛情最佳代言人---玫瑰花。10朵象徵「完美的你、十全十美」、11朵「一心一意、最美」、20朵「此情不渝」、22朵「雙雙對對」、33朵「我愛你、三生三世」。

粉色玫瑰隱含仰慕曖昧的情誼、白色玫瑰意味著天真和純潔的愛、紅色玫瑰則象徵熱情的愛戀，情侶們可視情況選購。除了玫瑰以外，也可選擇「永恆的愛」桔梗、「愛的誓言」粉色薔薇、「百年好合」百合，都是帶有浪漫意喻的花卉，搭配滿天星、麒麟草等小葉型花草捆搭成束，絕對能讓另一半賞心悅目。

板橋花市理事長吳永德表示，目前民眾大多還是選購紅色、粉色系花朵來表達愛意；種類方面，玫瑰花價格1支10到15元，1束約200元，其他應景花卉如桔梗、薔薇1束同樣約200元左右，香水百合一束5支則約350元，情人節想送花給情人，歡迎至板橋花市選購。

(中時電子報)