台南有個「小江南」乘畫舫遊湖當才子！農村彩繪品文創

2018年08月16日 03:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

俗話說，「上有天堂，下有江南」！小橋流水、山色空濛雨亦奇，還有淒美動人的梁祝傳說、風流倜儻的四大才子！甭搭機，在台南就有個「小江南」！搭乘古色古香畫舫遊湖賞夕陽、獨木舟探險趣；品下營三寶「黑豆、蠶絲、鵝肉」；「大囤社區」裡和田園彩繪自拍玩IG；在由古宅改建的「海墘本家」領聖旨、品養生湯品；在檜木建築的「大仙寺」裡祈福求平安！台南就是這樣多采多姿又好玩！

台南名勝古蹟「赤嵌樓」夜景。（達志影像／shutterstock提供）

已故台南著名文學家葉石濤曾形容他的家鄉說，「這是個適於人們做夢、幹活、戀愛、結婚悠然過日子的好地方！」對於忙碌的現代人而言，融合古早與現代、充滿文化氛的圍台南的確是個好地方！大多數遊客對南邊的台南較熟悉，其實北台南也有豐富人文、美食、美景，其中有「三營」之稱的柳營、下營、新營值得旅人一再造訪。

「尖山埤江南渡假村」以秀麗的自然景觀、完善的設施規劃及親切專業服務，成為南台灣別具特色的渡假勝地。（圖取自「尖山埤江南渡假村」Facebook）

●「小江南」乘畫舫遊湖、獨木舟冒險啟航

由台灣糖業公司經營的「尖山埤江南渡假村」，以秀麗的自然景觀、完善的設施規劃及親切專業服務，成為南台灣別具特色的渡假勝地！在這裡，搭著江南畫舫遊湖，沿途欣賞湖垂楊灑落湖邊、光影交錯、葉葉扁舟，詩情畫意的美景彷彿置身在「江南」！話說度假村的代言人就是超萌的「江南四才子」，來這可別忘了和唐伯虎Say Hello喔！

渡假村內還規劃漆彈、遊湖、踩船、獨木舟等行程。

渡假村內還規劃漆彈、遊湖、踩船、獨木舟、攀樹、滑索、滑浪板及游泳SPA等行程！炎炎夏日，跟著專業教練在獨木舟體驗划行，遠眺如峇里島Villa，一秒到國外！園區走累了，也能搭乘小火車飽覽風光！話說度假村的美味也是一籮筐，匯集台菜、川式、日式等道地美味，原味實材、精緻擺盤挑逗你的味蕾與舌尖！深夜時分，在星夜酒吧啜飲小酌，再浪漫也不過了！

在農會產業文化館和古農村器具拍照玩懷舊。

●我的老天「鵝」！下營品三寶 紅磚古宅玩文創

來到台南怎能不嚐美食呢？下營有3寶：白鵝、蠶桑、黑豆。在農會產業文化館中可看到100％蠶絲被是如何製成的、和古農村器具拍照玩懷舊、瞭解美味香醇的黑豆蔭油是如何生成！

「田媽媽鵝肉餐廳」裡大啖鵝肉宴席料理。

在「田媽媽鵝肉餐廳」裡大啖鵝肉宴席料理，鹽水鵝肉品鮮美、鵝肉貢丸湯吃Q彈！別小看「老天鵝」，鵝肉拿來吃，鵝油還能製成香皂、護手霜，讓人吃了美味在胃裡、暖和在心裡。

「海墘本家農創休閒園區」綠瓦紅身建築超搶眼，混和日式與台式風貌的古宅建立。

喜歡古早味的建築的旅人來到下營，不妨也來「海墘本家農創休閒園區」走走！綠瓦紅身建築超搶眼，混和日式與台式風貌的古宅建立於甲午戰爭那一年（1985年），至今已有百餘年歷史！

「海墘本家農創休閒園區」餐廳菜單如「聖旨」好威嚴。

106年時，由吉宸生技企業有限公司進駐營運，將古宅翻修改建成為文創園區！在這裡陳設各種下營農創商品，餐廳也獨具巧思，櫃臺如古早藥局，等著「客倌」來尋寶，菜單如「聖旨」好威嚴，來這別忘了點份「黑豆冰淇淋」健康又消暑。

在下營的大屯社區也有獨樹一格的「彩繪村」，以農村田園風光為主題。

●農村田園彩繪尋懷舊 檜木寺廟祈福求平安

近年來，農村彩繪更盛行！藉由繽紛彩繪活化農莊、創造生機！在下營的大屯社區也有獨樹一格的「彩繪村」！彩繪地點以保安宮周邊為主，由當地出身的鄉土畫家吳聰益操刀，主題放在田園風情和宗教信仰，有有稻米收割、水牛、番茄等田園景象彩繪，也有保安宮廟會、建築、陣頭，充滿濃濃在地風情。圖像生動，部分還有3D效果，不管單拍、合影都是打卡IG的好所在。

位於白河，創建於清康熙40年的的「大仙寺」是國家三級古蹟。

鄰近「三營」不遠的白河也有好景點！創建於清康熙40年的的「大仙寺」是國家三級古蹟，大雄寶殿外貌仿照日本奈良大佛寺，屋頂為「日式屋瓦」樣式。大雄寶殿通樑上的擂金畫是彩繪大師李漢卿作品，而殿後的「大悲出相圖」則是名畫家潘麗水作品，長年以來香火鼎盛。值得一提的是，大仙寺全檜木三寶殿將於今年10月完成啟用，濃郁檜木清香營饒在古色古香的寺廟，來這別忘了為自己和家人祈福求平安！

白河「大仙寺」美麗建築與景致。

好山、好水、豐富歷史與文化，加上濃得畫不開的「人情味」，這就是「府城」台南最迷人的地方！「旅行」有時候是不為了什麼，就是想去走一走！現在不妨挑個日子，相約好友來趟台南之旅，不光是收集明信片的風和日麗，從旅行的過程我們會得到更多、更滿足快樂！

(中時電子報)