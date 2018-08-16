8月16日三大報頭條要聞

2018年08月16日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●台灣連鎖咖啡店85℃因為蔡英文總統到訪，被大陸網友指控為「台獨企業」，因此發聲明表態支持「九二共識」。其實，台商被迫表態非頭一遭，在兩岸尖銳對立下，民共毫無互信，任何事都可能被無限上綱，而台商又不可能放棄大陸13億人口市場，也不願傷害台灣人民情感，淪為兩岸僵局下最尷尬的夾心餅。

●基本工資審議委員會今日將登場，據了解，月薪部分，預計從2萬2800元（漲幅3.6％）基本盤起跳，但能否「挑戰工商團體天花板」，攻頂調漲5％、至2萬3100元，預料將是今天勞資雙方決戰點；而時薪漲至150元(漲幅7.1％)幾成共識。

●台灣首座慰安婦銅像14日在台南設置，日本官房長官菅義偉15日在記者會表示，「這與日本政府的立場和至今為止的努力不相容，對此感到極為遺憾。」日本已透過日台交流協會向我國提出照會，傳達日方立場。

●外界批評蔡政府政績，總統府祕書長陳菊在美國舊金山時間14日指出，沒有什麼比守護台灣安全和主權更重要，這些是非常困難的工作，蔡總統到目前為止的作為，「歷史評價會認為她是個非常努力的總統。」

◎旺報

●在兩岸政治僵局下，又一民間企業因被陸民眾舉報是台獨而做出政治表態，這場景似曾相識，從航空公司改名、藝人宋芸樺道歉，到此次85度C聲明支持九二共識，可說都是大陸民間輿論由下而上引發的兩岸事件。當政者本應創造良好政治環境，現在卻是老百姓要來承擔兩岸僵局的後果，讓本來應該是講「情」的兩岸，變成比實力的場域，台灣政府除了喊話叫陣加劇對抗，無計可施，反倒苦了夾在中間的老百姓。

●媽媽們每年在孩子身上花錢的成長幅度，明顯跑贏消費者物價指數（CPI）和工資漲幅。根據隨手記App統計，大陸有10多個城市的2016年母嬰開銷都比2年前增加15%以上，長三角地區城市更占增幅TOP10榜單的一半。隨手科技聯合創始人兼副總裁焦義剛表示，除了收入富足、有更強意願購買好產品，長三角城市用戶對於「記帳」也顯得更執著。

●美國總統川普剛簽署通過、預算總額達7160億美元的《2019財年國防授權法》（NDAA），其中雖然包含了一系列友台條文，但主要重點還是為了完成美國近10年來最大的擴軍計畫，備戰以與中俄大國競爭。

●土耳其爆發貨幣危機，本國貨幣里拉重貶，引發全球關注，甚至有人形容可能是1997年亞洲金融風暴的翻版。儘管土國當局正忙著處理危機善後，不過，里拉大幅貶值，可是樂透了全球遊客，包括陸客在內的觀光客，都「趁火打劫」，橫掃當地奢侈品名店，並造成排隊瘋搶的盛況。

◎工商時報

●土耳其貨幣危機，帶動新興國家對美元的需求，加上歐元因金融業曝險而受到拖累，助長美元強勢格局，美元指數周三升至逾1年新高。反觀人民幣即期匯率創下逾15個月收盤新低。不過美股周三未續強，道瓊指數早盤下跌逾290點，亞歐主要股市也全倒。

●美中貿易戰、土耳其問題、5千多億元房貸寬限期屆滿，國內外情勢變化大，金管會決定啟動大規模銀行壓力測試，將統一設定經濟成長率、房價、失業率、利率及國外情境，讓所有銀行試算，作為金管會未來中長期資本要求的依據，體質太弱的銀行將被要求增資。

●半導體龍頭大廠台積電投資逾6,000億元的3奈米廠確定落腳南科台南園區，環保署環評專案小組昨（15）日審查南科管理局提出的環差案，台積電掛水電雙保證，承諾未來20％使用綠電、每日使用再生水7.3萬噸，環評小組因此一次過關，這是近年來重大開發案中少見現象，估最快2022年底或2023年初量產。

●今年以來大陸債市違約頻發，「城投債」因有地方政府擔保屢屢躲過危機。不過近日新疆一家國有資產經營公司發行的債券驚爆違約，成為「城投債」違約的罕見案例。雖然昨傳出該債券本息已全劃入上海清算所，但市場憂心地方政府的償債能力，城投債違約潮恐一觸即發。

(中時電子報)