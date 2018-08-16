台灣設計展＠台中！未來竟有器官設計師、看台客飆搖滾

2018年08月16日 05:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

想像力比知識更重要，因為知識是有限！而想像力概括著世界上的一切推動著進步，並且是知識進化的源泉。嚴格地說，想像力是科學研究中的實在因素。亞伯特‧愛因斯坦（Albert Einstein）

機器手臂沖泡的咖啡會是怎麼樣？邀你一同來品嚐。（台灣創意設計中心提供）

想像力是你的超能力！數位時代來臨，有越來越多研究顯示，很多職業恐會「消失」中！未來需要的是哪些人？2018台灣設計展今年8～9月在台中熱鬧展開，這裡用想像力穿越時空，從科技、大數據來揭秘？

「2018台灣設計展」主場館「台中文化創意產業園區」。

想不到未來竟有「器官設計師」，讓你的心肺得以「再進化」；看科技機械手臂加上職人手藝如何沖泡好咖啡；科技機械手臂加上職人手藝如何沖泡好咖啡；從台中出身的歌手如何用搖滾、Rap顛覆台灣音樂史！軟＋硬實力飆創意，用「設計」讓我們生活更美好！

VanMoof 未來化自行車。（台灣創意設計中心提供）

2018台灣設計展今年8月間也在台中熱鬧展開！看回收材料成粉嫩椅、科技機械手臂加上職人手藝如何沖泡好咖啡、結合數「自動電腦緹花梭織機」所製成的衣裳展時尚！軟＋硬實力飆創意，用「設計」讓我們生活更美好！

台灣第二大城「台中」未來是如何呢？台灣設計展邀你一同來想像。

●「2018台灣設計展」在台中！軟：硬如何創造未來

由經濟部工業局、台中市政府文化局共同主辦、台灣創意設計中心執行的「2018台灣設計展」，今年以「軟：硬－超越想像的產業未來」為主題，從數位科技、智慧材料、職人工藝及城市設計等多元面向，將於8月在台中文化創意產業園區盛大展開。

「台中SPIRIT館」看台客搖滾翻轉台灣音樂史。

這次的主場館是「台中文化創意產業園區」，過去可是舊酒廠，近年來搖身一變成藝文打卡聖地，來看看今年台灣設計展有什麼亮點吧！

未來會有哪些新職業？網路犯罪偵探從虛擬世界當「柯南」。

●「主題館」 從科技探未來！「器官設計師」秀科幻

科幻大師「倪匡」小說曾描述過，醫療科技越先進，有錢人可以購買貧苦者的內臟，得以維序生命！在數位時代，AI盛行，很多職業都不保的現在，未來你需要的競爭力是啥！這裡揭露了12種職業，「器官設計師」幫你內臟「微整型」、網路犯罪偵探從虛擬世界當「柯南」。還有「軟」、「硬」兼施的機械手臂沖煮咖啡，看廢棄啤酒罐如何回生再利用成為時尚器皿，啟發台灣設計及產業的未來樣貌。

出生中台灣的搖滾歌手「伍佰」為台灣音樂史創下多筆紀錄。

●「台中SPIRIT館」看台客搖滾翻轉台灣音樂史

音樂無國界！台灣搖滾、RAP躍上國際，顛覆台灣音樂史！你可知道許多音樂家都是出生中台灣嗎？「搖滾老大」伍佰是嘉義人、林強是彰化人，用台語RAP驚艷台灣樂壇的團體「玖壹壹」，三人都是台中人！在這你可看到用音樂如何描述台中景點、小吃！濃豔色彩、華麗超跑塑造音樂的無限想像！「Voice of Life」則由台灣藝術家李明道以台中一場熱血演唱會為核心，展現台中流行文化的能量與魅力！

從懷舊商店看台中的過去、現在與未來。

●「台中LIFE館」從小吃、生活看文創

「生活轉場｣ 你是誰！以前做過什麼！現在於台中從事甚麼工作？由范特喜微創文化鍾俊彥創辦人以「生活轉場」為策展核心看台中的過去、現在、未來有什麼「變」與「不變」！在在這個互動區域的角落裡，留下你的簡短分享故事，為在台中停留寫下一個逗點。

騎著科技電動車一起遊台中。

●「台中FUSION館」混搭經典與新銳

由擷果創意林長叡執行長從台中的新與舊的融合，混搭經典與新銳，調和出老經典新文創的台中設計精神，呈現台中這座城市獨有的故事風味。

「2018台灣設計展」從科技看未來、用想像力讓生活更美好。

●「國際館」從創意看未來 城市想像很多元

未來，一直來一直來！你生活中的城市變成什麼樣？設計之都的意義，邀請杜林、赫爾辛基、墨西哥、開普敦、首爾、台北、荷蘭、富山、神戶、里爾等10個國際城市的年輕設計師，提出年輕世代的設計觀點；展場設計則由竹工凡木設計研究室邵唯晏建築師從入口、過道到展間，勾勒城市入口、城市走廊、城市樣貌的想像。

台灣觀光工廠密集，讓產業轉型、創造新商機，也讓國人有新去處。

●「探索館」看觀光工廠玩互動、3D列印原形竟好「軟」

食衣住行全都包，觀光工廠有趣，帶動產業轉型！「探索館」帶領民眾以小見大，一窺全台灣觀光工廠中產業轉型的重組秘密；電動機車以「行的新態度」優遊穿梭，一同探索「城事」。此外，還有以3D列印為主題的展示與體驗活動，不到幾小時，立體3D的「多啦A夢」就成形了，但可別先碰觸，因為剛列印好的原形可是「軟軟的」，在這可更深入地瞭解3D列印的多元應用與產業發展現況。

「樂活館」展現出「創意製造新生活．風格製造新產業」的態度，透過台灣豐沛的創意軟實力。

●「樂活館」展現MIT高品質、飆創意

有MIT保證，購買使用都安心！在「樂活館」展現出「創意製造新生活．風格製造新產業」的態度，透過台灣豐沛的創意軟實力，靠硬底子的製造能力，為民眾實現各種對生活的新想像，一起用在地玩在地，看見台灣產業的創新優勢。

「2018台灣設計展」秀工藝美學、台灣創意。

●「串藝館」從藝術連結中台灣

由MakerBar Taipei闞凱宇共同創辦人以「串。藝」將有形活動及無形價值連結成一體，串起台中、苗栗、南投、彰化中部四縣市的美好生活、土地與人的價值，成為城市永續共生發展的重要力量。

「2018台灣設計展」形象入口。

●台中好好玩！免費接駁車 品文創看歷史

今年台灣設計展更以葫蘆墩文化中心及東勢林業園區作為衛星展區，分別推出木漆藝特展及老派銀河系特展，串起大台中的設計新風貌。除展覽外，展期間主題展區更規劃假日活動市集、名人講堂、創意工坊等大大小小體驗活動多達435場次。

台中文創聖地「宮原眼科」！奇幻建築風格如電影「哈利波特」般，吸引不少觀光客。

台中市政府也展期間推出傳統市場與2018台灣設計展假日遊程專車，近一個月展期，每週六、日規劃串連台中文創園區、在地特色傳統市場、夜市及熱門景點的遊程專車，全程免費！

「繼光工務所」看古宅大變身，如何從日治老建物變成時尚辦公室。

搭著車到「繼光工務所」看古宅大變身，如何從日治老建物變成時尚辦公室，逛完了還能到鄰近的「宮原眼科、「台中市第四信用合作社」吃冰玩文創！賞「台中國家歌劇院」建築之美、文創市集聚落的「審計新村」拍照趣、逢甲夜市嚐美味！今夏來台中，用「軟」與「硬」讓你的想像力無限延伸！

「2018台灣設計展」。（台灣創意設計中心提供）

2018台灣設計展

展期：8月15日（三）至9月16日（日），每日上午10點~下午6點。

地點：

主題展區：台中市台中文化創意產業園區 （台中市南區復興路三段362號）

衛星展區：葫蘆墩文化中心、東勢林業文化園區

(中時電子報)