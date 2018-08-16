萌！灰頸冠鶴三兄弟「趴趴走」！把動物園當「大觀園」

2018年08月16日 06:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

把動物園當「大觀園」，如同《紅樓夢》劉姥姥差點迷了路！這次主角是超可愛、也很迷糊的灰頸冠鶴三兄弟！去年八月出生，由保育員帶大的三隻灰頸冠鶴兄弟檔，最近移往鳥園水禽區跟大家見面。新來的「菜鳥」們對新環境充滿好奇，經常趴趴走、卻容易忘記回家的路，讓保育員白天例行鳥口點名時嚇出一身冷汗，時不時就要東翻西找的戲碼讓保育員直呼：心好累！

「菜鳥」防禦守則：敵不動，我不動！（台北市立動物園提供）

三隻灰頸冠鶴由保育員一手帶大，雛鳥時期，總會跟著保育員曬太陽、散步，活像「跟屁蟲」的樣子相當可愛。時光飛逝，終於要讓三兄弟獨立生活，來到水禽區的三兄弟對環境非常好奇，由於對水禽區的其他「鄰居」還不太熟悉，移動時多採「團進團出」制來自我保護。

灰頸冠鶴擁有刺刺的冠羽非常瞎趴。（台北市立動物園提供）

但才過幾天，保育員一早點名，發現慘了!怎麼少一隻?隨即展開地毯式搜索，找遍了水禽區，最後才發現落單的灰頸冠鶴「菜鳥」呆呆站在未對外開放的涼亭中，而且旁邊就是鵜鶘愛活動的瀑布區域，保育員又好氣又好笑地將牠沿路帶回到平常活動的水域。

還有一回好奇心旺盛的灰頸冠鶴「菜鳥」亂入紅鶴群中，幸好紅鶴們個性溫和，僅算虛驚一場。鳥園水禽區中的鳥類可以任意移動飛行，但體型較大的鵜鶘、黑頸天鵝、灰頸冠鶴屬於較強勢的物種，若是灰頸冠鶴三兄弟不小心踩到別人地盤，也可能引發小鬥爭，因此保育員才會一連幾天都將趴趴走的三兄弟親自引導回家。由於截至目前為止混群的過程還算和平、順利!因此保育員將漸漸放手，讓灰頸冠鶴「菜鳥」們自由探索及認識回家的路。

營養方面保育員則是一天提供一次麵包蟲、大麥蟲、乾料跟新鮮蔬菜大餐給灰頸冠鶴。（台北市立動物園提供）

灰頸冠鶴原棲息於非洲沼澤地和熱帶大草原，金黃色、刺刺造型的冠羽是大家普遍對牠們的第一印象，成鳥有鮮紅的氣囊，是繁殖季用來吸引異性的秘密武器，相當醒目。目前三隻灰頸冠鶴亞成鳥還屬青少年階段，冠羽還不夠完整、氣囊顏色也還不夠鮮豔，過些日子就能一甩菜鳥的形象囉！

營養方面保育員則是一天提供一次麵包蟲、大麥蟲、乾料跟新鮮蔬菜大餐給灰頸冠鶴，「菜鳥」三兄弟還會隨機找昆蟲、種子或蜥蜴等食物打打牙祭。日行性且造型特殊的灰頸冠鶴時常在水邊漫步，在水禽區特別好觀察，幸運的話還能看到牠們振翅高飛喔！

(中時電子報)