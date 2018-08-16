可食地景摘果好樂活！收成做公益更有愛

水湳里長吳松標與柚子樹。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

在都市也能當農夫，種蔬果吃健康，不僅自己吃得開心，也能將收成捐出公益，讓世界更有愛！

位在蘆洲區的仁愛廣場，利用了其中僅約360餘坪的空間打造出新北市境內極具特色的可食地景摘果樂示範區，瀰漫的各種果香除了改善都市生活景觀、提昇環境品質外，更拉近了鄰里間居民的情感，使造訪的民眾流連忘返。

園區內柚子結實累累 。（新北市景觀處提供）

水湳里長吳松標表示，這裡是由里辦公處負責認養與維護，除了固定每週二會由志工定期整理外，自己也會來園區內察看。在這被都市包圍的環境中，種植了柚子、楊桃、李子、柳丁、枇杷、釋迦及芒果等豐富的果樹，其中當季結果的柚子樹更是有16株之多；而所有柚子的收成，都將在9月份義賣後捐給仁愛國小的貧困學童與水湳里清寒里民，吳里長也表示，透過這樣的活動也能夠更加凝聚社區並回饋給社區。

新北市政府自104年起推動可食地景政策，截至目前全市共計有505處可食地景，包含大樓屋頂露臺、機關學校、鄰里開放空間及社區中庭等地。歡迎有興趣打造可食地景及參與種植教學課程的機關學校、社區發展協會、公寓大廈管理委員會(社區管理委員會)、里辦公處及綠美化相關人民團體向景觀處詢問。

(中時電子報)

園區內的可時地景綠色隧道。（新北市景觀處提供）
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