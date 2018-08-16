台灣最美的風景？救護車鳴笛急救人 竟接投訴「會吵到小孩」

救護車鳴笛急救人，竟接家長投訴「會吵到小孩」。示意圖與本新聞無關。(中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

台灣最美的風景是人？一名救護車駕駛發文，表示日前送一名老爺爺急診，開救護車一路鳴笛行經桃園民生路，沒想到主管接到居民投訴，抱怨鳴笛太大聲「會吵到小孩」，讓原PO無奈嘆「希望你們家要用救護車的時候，可以自己把病人抱到民生路以外的空地」

救護車駕駛在臉書社團《爆怨公社》發文，表示15日晚間9點半，駕駛救護車載送一名住在護理之家、呼吸急促，全身肌肉緊繃老爺爺送醫，從桃園民生路轉彎，經過桃園民生路，將老爺爺送到醫院，路途中一路鳴笛，豈料駕駛完成勤務時，主管就立刻接到民眾的抱怨電話。

從主管的轉述中，原PO聽聞有居民抗議救護車經過民生路時，鳴笛太大聲，要求駕駛把鳴笛聲關小一點，「要不然，會吵到我的小孩」。聽到民眾一番沒同理心的抱怨，讓原PO白眼頓時翻到天際，無奈表示「鳴笛太小聲，被民眾罵聽不到；鳴笛開正常音量，被投訴小孩會嚇到」，嘲諷地要家長乾脆索性搬到荒山野嶺。

「生老病死大家相堵ㄟ到」，原PO文末怒批投訴的居民，「你們家要用救護車的時候，可以自己把病人抱到民生路以外的空地，再打電話叫救護車來接吧」，貼文一出也點燃網友怒火，紛紛撻伐只顧自己小孩的家長自私「希望投「訴的人一輩子不需要救護車」、「請檢舉人不要使用救護車管理」、以後她家有人生病，請自力救濟，千萬不要叫救護車啊！」

(中時電子報)

救護車鳴笛急救人，竟接家長投訴「會吵到小孩」。(翻攝《爆怨公社》)
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