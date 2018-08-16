影》打破北美20年壟斷 大陸哈工大水下機器人世界盃競賽奪冠

2018年08月16日 08:34 中時電子報 喻華德

哈爾濱工程大學6日發佈新聞，第二十一屆國際水下機器人大賽（RoboSub）在美國聖地牙哥落幕。哈工大E唯代表隊攜水下機器人「敖明二號」奪冠，打破北美高校20年來對冠軍的壟斷，成為繼麻省理工學院、康乃爾大學、佛羅里達大學、加州理工學院等國際頂尖高校後第九個獲得冠軍的隊伍。新加坡國立大學、魁北克大學高等技術研究院分獲亞、季軍。

國際水下機器人大賽（RoboSub）由國際無人系統聯合會（AUVSI）和美國海軍裝備研究院（ONR）共同主辦，是業界公認的水下機器人領域最高級別賽事，被譽為水下機器人領域的「世界盃」。本屆比賽的主題為「水下賭城」，要求機器人能夠在水下自主完成投幣出發、自主巡線、識別骰子、發射魚雷、投擲標記物、抓取目標物、水聲定位、定點上浮等任務。

哈工大代表隊由信通學院劉文智、李海波，自動化學院葉秀芬，水聲學院李海森任指導教師，共35位隊員，其中周翰文、王瀟洋，劉紅、侯俊、黃傑、孫祥仁、陳尚澤、吳建鋒八名同學隨隊前往美國參賽。在師生共同努力下，敖明二號出色完成了自主過門、撞擊指定點數目標物、隨機聲源任務、識別顏色投擲標記物、定點上浮、抓取釋放小球等全部任務，力克康奈爾大學、加州理工學院等國際頂尖大學，以高分領先進入決賽，從47支隊伍中脫穎而出使中國大陸成為繼美國、加拿大後第三個獲得冠軍的國家。

頒獎儀式上，當宣佈哈工程代表隊奪得冠軍時，參賽隊員們揚起手中的五星紅旗。火紅的五星旗、火紅的隊服映襯著隊員們因興奮而漲紅的面龐，朝氣、榮耀在他們臉上跳動；嘴角的微笑、高舉的NO.1手勢流露出舍我其誰的豪邁。

隊員陳尚澤在採訪中說：「參賽不僅讓我們收穫了成績，更與其他隊伍增進了友誼。這是一個互相學習的過程，既提高了自己全方面水準，也鍛煉了意志品質。奪冠離不開老師們的細緻指導，離不開隊友的團結協作，更重要的是學校立足『三海一核』讓我們有了開發海洋的眼界，對學生科研創新的扶持則免除我們前行的後顧之憂。」

當問到王憲彬得知奪冠後是何種心情，他只說了「無比激動」四字便陷入沉默。幾分鐘後，他補充道：「當其他參賽隊看到我們比賽表現，全場議論Harbin、China時，內心特別振奮，從來沒想過個人會與國家榮譽聯繫的這麼緊密。」

劉文智老師透露了頒獎儀式上的一個細節，主持人說：「哈爾濱工程大學代表隊沒有給對手留一點機會。」雖然前面賽況膠著，可在決賽中，哈工大代表隊一氣呵成，所有動作一次性完成，以三球優勢力壓新加坡國立大學代表隊。

哈爾濱工程大學E唯協會是有志於機器人研究與創新的學生自發組織成立的大學生科技創新社團，多次獲得「挑戰杯」全國大學生課外學術科技作品競賽、中國機器人大賽暨RoboCup公開賽、全國大學生電子設計競賽等國內外學術科技競賽等獎項。自2011年參加國際水下機器人競賽至今，先後獲得全球第四、五、六名。十年磨劍，今朝終圓冠軍夢。代表隊歷時一年精心製作的全新敖明二號，應用人工智慧、模式識別、水聲定位等技術，這些技術未來可應用於中國大陸資源勘探、水下安全防護等領域。

(中時電子報)