高雄》街訪高雄市民要投誰　韓國瑜竟與陳其邁旗鼓相當！

2018年08月16日 08:40 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜從一開始不被看好，到如今已給躺著選的民進黨參選人陳其邁造成巨大壓力。昨日有網路媒體在高雄市區隨機採訪路人要投票給誰，沒想到韓國瑜竟與陳其邁旗鼓相當，韓國瑜甚至得到更多年輕人的支持。不過，不論是支持韓國瑜或是陳其邁的選民，都一致認為下任高雄市長最大任務就是「拚經濟」。

網路頻道《Yahoo TV》的《風向台灣》於高雄隨機訪問高雄市民市長要投陳其邁還是韓國瑜，街訪結果兩人似乎旗鼓相當，但韓國瑜在年輕人的支持度比較高。支持陳其邁的市民，不外乎是認為陳其邁在高雄經營相當久，為高雄復出很多，甚至有人認為陳其邁是「本土化」的參選人。而支持韓國瑜的民眾則認為韓國瑜形象不錯，比較會做事，讓他來拚經濟試試看；有人支持韓國瑜則是因為「高雄應該換人做做看，不要一直都是綠色做」。

不過，不論是支持韓國瑜或是陳其邁的選民都一致認為下任高雄市長的要務就是「拚經濟」，這樣才會讓年輕人願意回高雄工作，而不是外流，另外低薪問題也是要解決的問題。更有市民期望高雄的發展能跟台北一樣國際化和透明化。而影片裡面最有意思的訪問是有兩位市民是支持陳其邁的，但他們卻都表示還是應該要讓陸客來台，刺激高雄觀光。

批踢踢網友則表示，「就街訪來看，旗鼓相當的樣子。不過好像年輕人對韓的支持度比較高。不過看到很多人在罵什麼都做不好又或著說高雄巿府亂花錢，但還是投綠就很妙。果然是鐵綠區呀」、「高雄就是綠版苗栗，別妄想會變色」、「看到影片裡因為本土要投陳的阿姨，還有嘴上說希望陸客來，卻支持陳的攤商，就知道要翻高雄實在很難」、「只能說差距沒想像中大，只是不知道到底街訪了幾人」。

(中時電子報)