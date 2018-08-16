85℃完蛋了？大陸外賣平台紛下架 網轟小英：死亡之簽

2018年08月16日 08:46 中時電子報 戴安瑋

85度C遭陸網友抵制，緊急發出聲明支持「九二共識」。圖為支持九二共識民眾發起遊行活動。（本報系資料照片）

蔡英文總統過境美國洛杉磯時，拜訪當地85度C門市，並幫店員提供的抱枕簽名，遭大陸網友砲轟是台獨企業，揚言抵制外，大陸大型外賣平台也紛將85度C下架。對此，網友說，「85度C真倒楣」、「害死一堆企業」、「死亡之簽」。

蔡英文現正進行「同慶之旅」，12日過境美國洛杉磯時，順道拜訪當地的85度C咖啡店門市，並幫店員拿出的吉祥物抱枕簽名，竟惹惱大陸網友，指85度C是台獨企業，揚言抵制拒買。85度C隨即在官網及微博發聲明表示，堅持「九二共識」立場從未改變，持續秉持「兩岸一家親」信念，為海峽兩岸消費者提供優質服務。

但泉州食安部門15日也開了第一槍，以中秋、十一雙節前食品安全例行檢查為由，突襲檢查85度C，發現有部分食品材料隨意擺放在地上的情況，要求商家改善。

此外，觀察者網微信號15日晚報導，有網友反映，85度C在大陸外賣平台網路上已被下架，包括在餓了麼、美團、大眾點評等多個平台APP上，確已無法搜索到「85度C」的外賣或點評信息。

我網友紛在網路上留言說，以前民進黨汙蔑馬前總統有「死亡之握」，現在換成蔡英文有「死亡之簽」，給誰簽名誰就倒楣；也有網友說，85度C真倒楣、害死一堆企業；還有網友說，唉，別人都在搞網路，好不容易，臺灣有個煮咖啡的，結果被空心菜毒死了、85度C的股價不妙了，萬一崩盤，投資人可以向總統府索賠嗎？

(中時電子報)