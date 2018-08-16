85℃完蛋了？大陸外賣平台紛下架 網轟小英：死亡之簽

蔡總統造訪85度C，並在抱枕上簽名。(資料照)

友善列印
中時電子報
85度C遭陸網友抵制，緊急發出聲明支持「九二共識」。圖為支持九二共識民眾發起遊行活動。（本報系資料照片）

蔡英文總統過境美國洛杉磯時，拜訪當地85度C門市，並幫店員提供的抱枕簽名，遭大陸網友砲轟是台獨企業，揚言抵制外，大陸大型外賣平台也紛將85度C下架。對此，網友說，「85度C真倒楣」、「害死一堆企業」、「死亡之簽」。

蔡英文現正進行「同慶之旅」，12日過境美國洛杉磯時，順道拜訪當地的85度C咖啡店門市，並幫店員拿出的吉祥物抱枕簽名，竟惹惱大陸網友，指85度C是台獨企業，揚言抵制拒買。85度C隨即在官網及微博發聲明表示，堅持「九二共識」立場從未改變，持續秉持「兩岸一家親」信念，為海峽兩岸消費者提供優質服務。

但泉州食安部門15日也開了第一槍，以中秋、十一雙節前食品安全例行檢查為由，突襲檢查85度C，發現有部分食品材料隨意擺放在地上的情況，要求商家改善。

此外，觀察者網微信號15日晚報導，有網友反映，85度C在大陸外賣平台網路上已被下架，包括在餓了麼、美團、大眾點評等多個平台APP上，確已無法搜索到「85度C」的外賣或點評信息。

我網友紛在網路上留言說，以前民進黨汙蔑馬前總統有「死亡之握」，現在換成蔡英文有「死亡之簽」，給誰簽名誰就倒楣；也有網友說，85度C真倒楣、害死一堆企業；還有網友說，唉，別人都在搞網路，好不容易，臺灣有個煮咖啡的，結果被空心菜毒死了、85度C的股價不妙了，萬一崩盤，投資人可以向總統府索賠嗎？

(中時電子報)

85度C其實在開曼群島註冊！李茂生：到底誰是魯蛇？
萬豪強改「中國台灣」？ 中和福朋喜來登解約抗議

傻爸借GoPro記錄荷蘭4日遊 兒子… 文心路路平三合一工程尾聲 學校…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。