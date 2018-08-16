俄6蘇-24戰轟機逼近北約空域 英颱風戰機升空攔截

俄羅斯蘇-24戰鬥轟炸機參加演習的資料畫面。（俄羅斯國防部）

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中時電子報
英颱風戰機升空攔截俄蘇-24戰轟機

俄羅斯6架 蘇-24戰鬥轟炸機周一飛近北約空域，英國出動了兩架歐洲「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）攔截。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）和《鏡報》（Mirror）15日報導，俄羅斯幾乎整晚在黑海上空出現大動作，在英國「颱風」戰機從羅馬尼亞基地起飛，加以攔阻後，它們最後才飛回克里米亞基地。

不過，據衛星（Sputnik）網報導，俄羅斯國防部15日駁斥了相關報導，並說這些蘇-24戰鬥轟炸機在指定區域完成任務後，就在相距超過30公里處發現北約戰機。

英國皇家空軍參與北約任務，而這是北約「加強空中警戒」（NATO Enhanced Air Policing）任務的一部份。

羅馬尼亞國防部長菲福爾（Mihai Fifor）稍早說，近幾個月來，俄羅斯的這類「挑釁」日益頻繁。近兩年來，英國空軍共攔截了俄羅斯轟炸機8次。而最近的一次，就是兩架圖-160「海盜旗」（Tu-160 Blackjack）戰略轟炸機距離英國領空僅30英里（約48公里）時，被英國「颱風」戰機攔下。

目前英國皇家空軍有4架「颱風」戰機部署在羅馬尼亞東南部的米海爾科格爾尼恰努（Mihail Kogalniceanu）空軍基地，而當地還駐有數百名美軍。此外，美國空軍還在附近的保加利亞部署了4架F-15C「鷹式」戰機。

在莫斯科2014年侵略烏克蘭，併吞克里米亞後，北約便加強東側的防禦。

(中時電子報)

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文章來源：British Air Force intercepts six Russian bombers over the Black Sea after they flew close to NATO air space

文章來源：Royal Air Force intercepts six Russian bombers over the Black Sea after 'significant air activity throughout night'

文章來源：Russian Military Denies Interception of Russian Su-24 Bombers Near NATO Airspace

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