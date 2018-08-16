俄6蘇-24戰轟機逼近北約空域 英颱風戰機升空攔截

2018年08月16日 09:01 中時電子報 楊幼蘭

英颱風戰機升空攔截俄蘇-24戰轟機

俄羅斯6架 蘇-24戰鬥轟炸機周一飛近北約空域，英國出動了兩架歐洲「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）攔截。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）和《鏡報》（Mirror）15日報導，俄羅斯幾乎整晚在黑海上空出現大動作，在英國「颱風」戰機從羅馬尼亞基地起飛，加以攔阻後，它們最後才飛回克里米亞基地。

不過，據衛星（Sputnik）網報導，俄羅斯國防部15日駁斥了相關報導，並說這些蘇-24戰鬥轟炸機在指定區域完成任務後，就在相距超過30公里處發現北約戰機。

英國皇家空軍參與北約任務，而這是北約「加強空中警戒」（NATO Enhanced Air Policing）任務的一部份。

羅馬尼亞國防部長菲福爾（Mihai Fifor）稍早說，近幾個月來，俄羅斯的這類「挑釁」日益頻繁。近兩年來，英國空軍共攔截了俄羅斯轟炸機8次。而最近的一次，就是兩架圖-160「海盜旗」（Tu-160 Blackjack）戰略轟炸機距離英國領空僅30英里（約48公里）時，被英國「颱風」戰機攔下。

目前英國皇家空軍有4架「颱風」戰機部署在羅馬尼亞東南部的米海爾科格爾尼恰努（Mihail Kogalniceanu）空軍基地，而當地還駐有數百名美軍。此外，美國空軍還在附近的保加利亞部署了4架F-15C「鷹式」戰機。

在莫斯科2014年侵略烏克蘭，併吞克里米亞後，北約便加強東側的防禦。

(中時電子報)