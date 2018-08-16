高雄》抓到關鍵選舉要訣！黃創夏分析韓國瑜勝選機率

2018年08月16日 09:26 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

距年底九合一選舉投票日僅剩百天，國民黨派出的參選人包括台北的丁守中、桃園的陳學聖以及新竹的楊文科等人，都被稱毫無存在感。對此，資深媒體人黃創夏直言僅有韓國瑜抓到要訣，至於韓國瑜能不能贏得高雄市？黃坦言「很難，真的很難！」

隨著選舉腳步近，各縣市居民都在關注候選人提出的政見以及與選民的互動。然而，國民黨派出的許多候選人都被網友笑稱沒有存在感。此外，國民黨內也有多個縣市，因縣市長提名爭議導致分裂，其中楊麗環9日發聲明退黨，但未表態是否參選桃園市長，她認為現任市長鄭文燦高民調是自己還未加入選戰，也批評陳學聖民調低，「沒有分裂的本錢」。

反觀，國民黨高雄市長參選人韓國瑜聲勢逐漸高漲，原先外界認為韓國瑜無法撼動向來有綠營鐵票倉的高雄，但隨著韓國瑜提出的政見、勤跑基層等，許多民調都顯示韓國瑜已逐漸拉近與民進黨參選人陳其邁的差距。此外，連北漂的高雄鄉親都在內湖掛大布條上書「本弄高雄鄉親 唯一支持韓國瑜」。

對此，黃創夏在《NOWnews》名家論壇中指出，想當一個稱職的挑戰者，就必須體認要打的是「不對稱戰爭」，只能「單點突破」。他說韓國瑜抓到這個要訣，高雄這個除了民進黨，其他人都絕望之地方，韓國瑜顯然有下過苦心，很機巧的抓到「經濟」主軸，所有的攻勢，都圍繞著這個主軸打轉，所有的話語，都在強化「王寶釧苦守寒窯才18年，高雄市卻守了20年」論述。不過韓國瑜能不能贏得高雄市？黃創夏坦白「很難，真的很難！」

然而，黃創夏說國民黨參選人應該學韓國瑜，認真做苦工，找到一個「一語中的」，擺脫意識形態的主題，鎖定目標，攻擊、攻擊、再攻擊。黃提及馬英九當年面對滿意度高達八成之陳水扁，就是透過密集的各類民調深入分析，找到陳水扁「鴨霸」主軸，鎖定主題，撼動扁家軍。

(中時電子報)