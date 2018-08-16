85度C其實在開曼群島註冊！李茂生：到底誰是魯蛇？

圖為85度C位於龍山寺旁的門市。（中時資料照 陳信翰攝）

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中時電子報

蔡英文總統出訪中南美友邦，洛杉磯過境期間「路過」85度C分店購買咖啡，不料竟讓85度C被打成台獨企業，遭大陸網友抵制、被外賣平台下架。然而，85度C雖由台灣人所創，卻是一家在開曼群島註冊的公司，面對這波「85度C之亂」，台大法律系教授李茂生忍不住問：到底誰是魯蛇（loser）？

李茂生在臉書分享85度C的維基百科頁面，並且表示，「一間由台灣人在開曼群島開設的糕餅公司，在各國以外國公司的身分營業，並且發生一些繳稅、食安與勞資問題。

有一天台灣的總統到該公司在美國洛城開設的店面消費，店員拿了吉祥物的抱枕請其簽名，引起中國民眾不滿，稱其為台獨企業，並開始抵制。該公司為求左右逢源，於是在中國揚言其認同九二共識，台灣『領導人』不算什麼，兩岸是一家親。此話一出，引起台灣民眾的抵制。台灣的政客說，台灣人在海外打拼，已經很辛苦了，大家不要這麼苛求。」

李茂生提問：「さてっと、ルーザーはだ〜れ？（對了，到底誰是魯蛇？）

1 開曼的公司。

2 中國民眾。

3 台灣民眾。

4 政客（雖說九二共識兩岸一家親，但該政客非柯P，他也沒應該沒有投資該公司，所以請柯粉不要來鬧）。」

網友回應李茂生提問表示「商人賺錢是天職，商人無祖國更是天性」、「這就是一家投機公司」、「一個事件可以引起所有人不滿，讓火滿到無處可燒，老實說也是不容易，從某種角度來說我覺得這也算是某種人才」。

(中時電子報)

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