綠美女議員怒告網友毀謗 人渣文本：要擔心黨內互打吧

2018年08月16日 09:26 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

民進黨籍台北市議員顏若芳被指控，利用議會質詢時間上節目領通告費，事後更被提告張貼影片的網友「意圖使人不當選與誹謗罪」。對此，「人渣文本」周偉航認為顏若芳告不成，酸顏若芳「要擔心的應該還是黨內互打吧」

YouTube頻道「打臉名嘴」第一集中，指控民進黨議員梁文傑及顏若芳利用議會質詢時間上節目領通告費，還詐領議會出席費用。15日製作「打臉名嘴」系列的網友再po上最新影片，爆料接到大同派出所通知，議員顏若芳對他提起告訴，原因是影片涉嫌毀謗，並試圖使人不當選，另一名轉貼文章的鄉民也一併被顏若芳提告，目前檢察官正在偵辦中。

據《民眾日報》，顏若芳認為她有盡到議員職責，當天有針對市長報告作質詢，她指出，民眾監督議員天經地義，但捏造沒有的事就「超出紅線」。人渣文本則在臉書分析顏若芳告贏機率，判斷顏若芳應該是「告不成」。人渣文本表示，政治人物可受公評也應受公評，先前已經有一堆判例，更提到顏若芳應該擔憂的問題，是選區票不夠分「黨內互打」。

人渣文本認為，「梁文傑拼命上節目應該比較穩，王世堅牌子老票基大，顏若芳雖然可以靠臉加三成，但陳怡君也不差，陳還有簡余晏在撐，等於四個柯黑。」人渣人本提到，若顏若芳告網友，選前來個不起訴，屆時「網友的反擊影片還沒做好，黨內就一堆人幫你宣傳是法院認證的XX了。」他更意有所指表示，「踏出同溫層，看看誰是真正的G8人，還蠻重要的。」

(中時電子報)