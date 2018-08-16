高雄》選戰倒數100天 陳其邁回防「賣菜郎」大本營

2018年08月16日 09:29 中時 林宏聰

陳其邁16日早上前往民族路、十全路口的高雄市果菜市場拜票，一一與攤商握手致意。（林宏聰攝）

年底選舉剩100天，民進黨高雄市長參選人陳其邁把握時間，16日一早率議員參選人到高市果菜市場拜票，由於號稱「最強菜販」的對手韓國瑜頻頻搶攻市場，陳其邁一一與攤商握手寒暄，回防固樁意味濃厚，他更不忘凸顯在地優勢，笑說「這裡離我住處很近，是我非常熟悉的地方！」

高雄果菜市場過去親綠，去年市府推果菜市場拆遷改建案引發不滿，攤商一度發動抗爭；韓國瑜當過北農總經理，來到高雄不久即赴高雄市果菜市場拜年，當時攤商放鞭炮歡迎，韓國瑜也曾許諾，勝選之夜夜宿果菜市場和農民唱歌、喝酒，搭嗆聲公車造勢更選擇果菜市場為起點，象徵「從市場進市府」。

陳其邁選在投票日前100天一早前往果菜市場拜票，三民區議員參選人康裕成、何權峰、鄭孟洳、林恭正等人全程陪同，高雄市青果公會理事長李界旺、高雄市蔬菜商業同業公會理事長楊秀蘭出面迎接，帶著陳其邁逐一與攤商握手。

「果菜市場我起碼來了3、4次，中元普渡還要再來！」陳其邁說，選戰時間剩下100天，要把握時間衝刺、與基層接觸，每天都抱持隔天就要投票的心情，努力爭取每張選票。

他說，拚經濟最重要，高雄果菜市場已經有50年歷史，除了十全路打通之外，最重要是要讓市場硬體能夠再升級，未來希望結合民間力量，將市場打造成方便、乾淨、大家又很喜歡來的地方，才能讓攤販好做生意。

至於對手韓國瑜最近屢屢在台北開記者會，綠營民代輪番砲轟，質疑他「在選台北市長」，陳其邁受訪時對此並沒有嚴詞批評，只說選舉有不同策略考量，尊重對手的作法，但陳其邁強調，「心在這裡比較重要」，高雄是他長大的地方，他一定選擇在故鄉打拚，和市民站在一起。

高市議長康裕成則表示，高雄市民想有個「關心高雄、心在高雄」的市長參選人，但總是看到韓國瑜在台北開記者會、辦造勢活動，在高雄時間很少，「很多市民看了都非常傷心」。

(中時 )