影》昨天才轟破紀錄 勇士菜鳥今挨球吻爆衝突

勇士菜鳥小阿庫尼亞遭球吻後，在場邊接受治療（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

今天馬林魚與勇士之戰一開賽就出現火藥味，1局下小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）就被觸身球招呼，此事2度引發雙方板凳清空，隨後勇士總教練史耐克（Brian Snitker）與砸人的馬林魚先發投手厄瑞納（Jose Urena）都被驅逐出場。

阿庫尼亞上場的第1球就遭到厄瑞納時速約156公里的速球砸中左手肘，挨觸身球後，他表情痛苦地蹲在場內，隨後雙方板凳清空衝進場內並發生推擠動作，經裁判勸阻後，2隊球員漸漸回到休息室內，阿庫尼亞經過短暫治療後也回到球場。

不料此時史耐克再度以激烈言語與裁判爭論，此舉再度引發雙方板凳清空，不過並未發生進一步的衝突，裁判經過討論後決定將史耐克與厄瑞納驅逐出場。

小阿庫尼亞昨天以20歲的年紀達成史上最年輕連5戰開轟的紀錄，不過今天首局就被觸身球擊中，第2局就退場。

(中時電子報)

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