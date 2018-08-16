桃園市再度驚傳黑心蛋品廠商 朱珍瑤表示加強食安保障市府責無旁貸

2018年08月16日 09:38 中時電子報 綜合報導

昨日桃園市驚爆黑心蛋品廠商以逾期雞蛋混入一般蛋汁販售，目前桃竹苗地區計有將近百家餐飲業者及烘培坊受波及。

檢察官會同衛生局官員進入該廠商作業區勘查時，目擊蛋箱內臭蛋汁四溢，蛋殼上布滿發霉黑點，甚至可見蛆在蛋箱中蠕動，場景令人怵目驚心。

根據目前所掌握的訊息，該黑心業者由2016年即有向賣場回收逾期雞蛋的紀錄，製作黑心蛋汁銷往下游業者至少長達兩年，影響層面廣泛，不少民眾可能因而將問題食品吃下肚。

綜觀民進黨政府上台至今，雖一再宣傳其「食安五環」政策，但是食品安全方面還是屢屢出包，例如針對去年的芬普尼毒雞蛋事件，就有相關專家指出食安五環中至少有三環在該事件中未發揮應有的作用，漏洞百出。

本次桃園市再度爆出重大食安事件，除了又一次突顯食安五環的成效不彰外，也顯示桃園市政府對於食品安全的重視程度仍有待加強。

類似的事件近年來在桃園市並非第一次發生，去年底就出現過問題蛋品流入市面，甚至波及知名點心大廠的事件，造成一時輿論鬨動。

有了一次教訓後，桃園市政府理應痛定思痛，加強食安控管，然而有本黨立委指出，今次的問題業者過往已有多次不良紀錄，然而該警訊似乎並未受到充分重視，同時該業者似已掌握稽查節奏，能利用非工作日加工問題蛋品以躲避稽查，食安稽查恐有流於形式之嫌。

食品的安全與否直接關係著民眾的健康，誰也不希望自己的家人孩子因為吃到不衛生的食品而使健康受損，珍瑤具有專業的醫護背景，對於這樣的議題特別感同身受，也希望未來有機會能繼續發揮影響力，為民眾的食安環境做最嚴格的把關。

就此次黑心蛋事件，希望桃園市府方面，尤其是身負領導重責的鄭文燦市長能夠拿出徹底改善問題的魄力與決心，藉由此次事件好好強化桃園市的食安保障系統，以確保桃園市民眾吃的健康。

(中時電子報)