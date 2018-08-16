小英外交大突破！巴拉圭竟感謝「中國台灣總統」？

巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）在其推特上，稱蔡英文為中國台灣總統，不知這是筆誤還是故意為之的雙面手法。(圖片取自阿布鐸推特)

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中時電子報
/整理報導

總統蔡英文展開「同慶之旅」，出訪我友邦巴拉圭及貝里斯。不過，值得注意的是，巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）竟在其推特上，稱蔡英文為「中國台灣總統」，不知這是筆誤還是故意為之的雙面手法。

阿布鐸在推特上，PO出與蔡英文的合照，並寫下「投資、貿易和基礎設施是我們與中國台灣總統蔡英文討論的主軸，感謝蒞臨（Inversión, el comercio e infraestructura son ejes primordiales que abordaremos con la presidenta de China - Taiwán Tsai Ing-wen.Agradecido por la visita）」。在此句中，最引人注目恐怕是la presidenta de China - Taiwán Tsai Ing-wen，因為不論怎麼看，都會讓人直覺翻譯為中國台灣總統蔡英文，且查閱BBC西語網，在寫到蔡英文訪問中南美洲新聞時，BBC是稱呼蔡英文為la presidenta de Taiwán，若不以台灣總統稱謂，也可以以 la presidenta de la República de China稱呼蔡英文為中華民國總統，以巴拉圭和台灣的邦交情誼，阿布鐸應該不會不知情才是。

因此，這是阿布鐸有意為之？還是無心之矢？就不得而知，更讓人充滿想像的空間。

(中時電子報)

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