人民發言人鍾易仲 保護你我家園盡心盡力

2018年08月16日 09:42 中時電子報 綜合報導

選區為鳳山區的議員參選人鍾易仲，以「鳳山少年藍」打響名號，曾擔任國會助理、專校副校長的他，這次展現年輕人的熱情戰力，極力用心守護家園。

最近鬧得沸沸揚揚的「三高家園」正是鍾易仲關心的議題，他在個人粉絲團上表示，「因為執政者全力推動去核，但綠能還不成熟，只好大量使用燃煤來當補充電力，於是，污染產生了。而相較於乾淨又便宜的核能，成本昂貴的綠能必然使電價狂漲，連帶使物價飆高。因此，「高電價、高物價、高空污」的三高家園就產生了。政府一個政策、一個決定，就是這樣會讓老百姓被電吱吱叫卻又無可奈何，因為這是我們自己的選擇。但說真的，您願意這樣被狠狠的電下去嗎？我是不願意，你呢？」鍾易仲善用社群媒體與網友互動，並期盼人民一起重視這個問題。

另外，「都市毒瘤」也是他重視的問題，他提到，都市毒瘤非處理不可，過埤里過埤路2巷的巷徑內，位處偏僻，長期被人傾倒廢棄物造成造成居民恐慌、水源也疑似汙染。而目前透過里長及里民請託，已經協調處理得以順利解決，並在個人粉絲專業上表示感謝。

鍾易仲的青少年時期都在鳳山成長，且率先以「少年藍」定位自我形象，讓藍營支持者眼睛為之一亮，初選順利脫穎而出。隨著知名度與支持度高漲，也引來不少競爭者覬覦，他認為應該團結一致對外，並自稱有創意更有執行力，期盼鄉親們能給年輕人一次機會。

(中時電子報)