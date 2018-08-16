放學後被「檢查身體」 國一女怨恨想把狼父…

2018年08月16日 09:48 中時電子報 張國欽

新北市一名少女2012年就讀國一時，放學回家被狼父以「檢查身體」為由，半夜進入房間指侵猥褻3次，直到導師看到她在學校連絡簿上寫下「晚上不敢睡覺」，才揭發父親狼行。新北地院考量少女曾表示要殺死父親與自殺，需到精神科就診，因而依對未成年性交等罪，對狼父判刑8年，可上訴。

據《蘋果》報導，這名狼父育有3女1男，2012年3月間，就讀國一的3女兒放學回家，他見家中只有他與小女兒，竟對女兒說：「有無碼、有碼的色情片要不要看？」還扯：「有看到妳內褲有白白的分沁物，是不正常的」假裝要幫女兒檢查，要她進房間脫下裙子及內褲躺在床上，再用手指性侵長達10分鐘，2013年5月變本加厲，深夜闖入孩子的房間，將手伸入小女兒內褲猥褻下體，後來又陸續指侵2次。

少女因狼父威脅不能說出此事，始終容忍，有時在學校教室哭泣，直到父母後來離異，才在聯絡簿生活雜記寫下「晚上不敢睡覺」，經導師叫她前來了解，少女才說出一切。

新北地院開庭時，狼父否認一切，惟少女指證歷歷，還說想殺死父親及自殺，且有憂慮、急躁症狀，需到精神科就診，加上大女兒與2女兒證稱曾見狼父半夜入房間，另學校導師、輔導老師與同學都看過她趴在教室書桌哭泣，因此判決狼父8年徒刑。

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