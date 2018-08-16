8天6颱！氣象局：今年第19號颱風蘇力生成

今年19號颱風蘇力生成。（圖擷取自日本氣象廳網站）

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中時電子報
/綜合報導
中央氣象局今早氣象雲圖。(擷取自氣象局)

（10：21 19號颱風生成）這一周氣象變化多端，左右台灣人的心情！尤其颱風密集生成，更增加出外旅遊的不確定性。氣象專家彭啟明表示，從上周三起一周有5個颱風生成，十分罕見。不僅如此，菲律賓東方海面上延伸到關島附近，也有低壓系統持續發展中，可能很快又有2個颱風生成。對此氣象局表示，今早8時第19號颱風蘇力生成，未來北上日本的機會最高，這已是8天內的第6個颱風。

彭啟明今(16)早在臉書上表示，從上周三十四號颱風摩羯開始，一周有5個颱風生成，如此密集極為罕見。彭啟明解釋，這段期間風颱很密集生成，主要是西太平洋正好由一個大低壓帶所主導，這範圍非常廣，從南海延伸到日本海域附近，只要適合的環流，就很容易發展成颱風。

一周5颱已夠嚇人了，未來還可能生成新颱風嗎？彭啟明說，菲律賓東方海面上延伸到關島附近，也有低壓系統持續發展中，關島附近的熱帶性低氣壓很有機會在這一兩天內，發展成為第19號颱風，後面也還有低壓發展中，可能很快又有20號颱風。

氣象局預報員程川芳稍早表示，依模式預估，在關島西北、西南海面上有2個擾動，目前兩者互相作用，這一兩天有機會生成一個颱風，氣象局今早已正式發布為蘇力颱風。另一個擾動是在關島東方，目前結構尚弱，是否會形成颱風還有待觀察。

從統計上看，歷史平均同期才11個颱風，現在已經生成18個，按此發展速度，今年颱風總數破30個以上，應該不成問題。不過，彭啟明強調，歷史上有好幾個颱風在西太平洋同時發展，並不特別罕見，出現2個很稀疏平常，3個大約每年會出現一次，4個颱風就較為少見，5個則是數十年曾有過一次，大家不必過於驚慌。

(中時電子報)

文章來源：氣象達人彭啟明臉書

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